西柯汶那華協年會政商雲集 捐款助社區

市府官員頒發表揚狀給西柯汶那市華人協會理事。（本報記者／攝影）

第六屆西柯汶那市華人 協會年會，日前在South Hills Country Club舉行。政、商界代表，及市府官員近300人與會。作為致力服務社區、促進和諧的非營利組織，西柯汶那市華人協會自成立以來，取得諸多成績，為建立和諧美好社區做出貢獻。

西柯汶那市華人協會會長李蕙瓊（前左二）代表華協捐款給合唱團。（本報記者／攝影）

會長李蕙瓊表示，西柯汶那市華人協會成立六年來，為社區做很多工作，如新春晚會、中秋游園會及講座等，都得到市民認同。協會在市政廳及市議員們的幫助下，一直走在服務社區的前列。哪怕是疫情 這幾年，都會去醫院探望病患，經常組織關懷老人活動。協會的每一位理事都齊心協力，樂於幫助社區。

部分與會者在活動現場合影。（本報記者／攝影）

協會對社區的教育和發展，一直非常重視。年會上，華協會長李慧瓊、秘書長曹禹、副會長林基基、理事長高雪峰、財務長吳海倫等代表華協，捐款給Edgewood高中合唱團1000元，支持其發展。另外捐款1000元給「Film It」 West Covina學生攝影協會，鼓勵學生們發揮創意，探索攝影藝術。

西柯汶那市華人協會會長李蕙瓊致詞。（本報記者／攝影）

西柯汶那市長吳桐淮(Tony Wu)表示，華人協會為社區貢獻良多，去年舉辦的中秋園游會，就有近6000人參加。吳桐淮鼓勵大家參加協會，參加政治、去投票 ，積極參加公益活動，為城市做貢獻。

西柯汶納市長吳桐淮致詞。（本報記者／攝影）

協會成立以來，舉辦各種社區活動，包括文化教育、醫療、講座、慈善募捐等。 這些活動不僅豐富社區文化生活，還增強社區成員間的凝聚力。每年的春節慶典和中秋節活動，都吸引數千名社區居民參與，成為市內頗具影響力的文化盛事。