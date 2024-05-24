中國土味、狗血短劇在美大熱 營收看齊網飛

美國應用程式（App）的市場上出現越來越多短劇App。（截圖自Google Play）

源自中國的土味、狗血短劇正在美國掀起熱潮。據美國數字分析平台Sensor Tower最新報告顯示，逾40款短劇應用程式（App ）已在美國市場登陸，累計下載量超過5500萬次，內購收入高達1.7億美元。這股風潮不僅推動了「短劇概念股」在資本市場飆升，也引發了「短劇出海、日入千萬」的話題，成為內容行業最熱門的話題。

在一眾出海的短劇平台裡，ReelShort、TopShort等短劇應用程式成為代表。據公開資料，ReelShort穩居美國iOS娛樂類下載量前五，2023年7月在Google Play和App Store的總下載量達190萬次，月流水（營業額）高達600萬元，幾乎與網飛（Netflix）相當。23年11月，ReelShort一度超過TikTok 登頂，並且創下了單日下載量和收入的紀錄。

點眾科技旗下的短劇App Drama Box目前在蘋果手機的娛樂APP下載排行榜上位於第七名。（截圖自App Store）

ReelShort的背後是美國的楓葉互動（Crazy Maple Studio）。據媒體報導，楓葉互動表示，推出ReelShort之前，公司在內容領域深耕多年，認為短劇出海的核心仍然是「快爽型」（指劇情進展快、令讀者有爽感）內容，雖然中國與海外文化差異存在，但人性本質相通。不過，文化差異還是會導致觀眾口味的不同，業內人士指出，歐美市場更喜歡狼人、吸血鬼、豪門、奇幻等題材，在中國流行的贅婿、戰神等題材在歐美反響一般。

大多短劇平台的內容會包含翻譯劇和本土自製劇，翻譯劇是在中國已有的短劇加上字幕，本土自製劇則是為本土市場量體裁衣，使用海外編劇和演員，讓海外觀眾更有帶入感。不過，業內人士透露，在美國市場，平台的主要盈利還是源自本土自製劇。

麻省理工科技評論（MIT Technology Review）的統計發現，一部找歐美演員翻拍的短劇成本約為15萬至20萬元，但需花費數百萬美元在Google、Meta和TikTok等平台上廣告，才能獲得多倍於廣告費的收入。

一位南加的華人影視從業者認為，隨著短劇出海數量增多，若想在競爭激烈的市場中脫穎而出，挖掘更多吸引海外觀眾的故事題材至關重要。她指出，儘管現在短劇內容多以模板和套路為主，但未來也可能會發展得更具創造力。目前好萊塢資本尚未進入短劇領域，一旦介入，可能會帶來更新鮮的內容和創作模式。