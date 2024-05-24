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救國團主任葛永光訪洛 成立洛杉磯團友會

記者張庭瑜／洛杉磯報導
救國團主任葛永光訪美授旗成立洛杉磯團友會，促進台美青年交流，發揮海外團友會功能，為青年發展創新平台。（記者張庭瑜／攝影）
救國團主任葛永光訪美授旗成立洛杉磯團友會，促進台美青年交流，發揮海外團友會功能，為青年發展創新平台。（記者張庭瑜／攝影）

中華民國青年救國團總團部主任葛永光近日率團訪問南加州，並於5月23日（周四）舉行救國團洛杉磯團友會成立暨授旗、授證儀式。

葛永光頒發聘書給青年救國團洛杉磯團友會委員陳貴東（右）。（記者張庭瑜/攝影）
葛永光頒發聘書給青年救國團洛杉磯團友會委員陳貴東（右）。（記者張庭瑜/攝影）

救國團自1952年成立，該團今年進入「造夢元年」，葛永光此行將在美國西北部和南加州授旗授證多個美國救國團之友聯誼會分會。洛杉磯團友會會長邱啟宜、副會長楊賢怡、委員陳貴東當天獲頒證書。

葛永光頒發聘書給青年救國團洛杉磯團友會副會長楊賢怡（左）。（記者張庭瑜/攝影）
葛永光頒發聘書給青年救國團洛杉磯團友會副會長楊賢怡（左）。（記者張庭瑜/攝影）

葛永光指出，成立海外分會主要是希望把台灣青年帶到國外開拓視野，也為海外青年提供更多活動和服務。海外青年可透過洛杉磯分會參加台灣舉辦的英語教學營等活動。

葛永光指出，救國團洛杉磯團友會的成立象徵著台美青年交流與合作的新篇章，有助於拓展...
葛永光指出，救國團洛杉磯團友會的成立象徵著台美青年交流與合作的新篇章，有助於拓展國際視野，增強青年人的成長與發展。（記者張庭瑜／攝影）

YK America集團董事長、救國團洛杉磯團友會委員盧順興表示，救國團洛杉磯團友會將往公益服務發展，安排多元活動讓台美青年交流。

葛永光（左）將象徵救國團精神的旗幟授予洛杉磯團友會會長邱啟宜（右），代表大會正式...
葛永光（左）將象徵救國團精神的旗幟授予洛杉磯團友會會長邱啟宜（右），代表大會正式成立。這一重要時刻標誌著救國團洛杉磯團友會的正式啟動，預示著未來更多的青年交流與合作。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯團友會首任會長邱啟宜表示，救國團代表青年、公益、創意、團隊精神。早年「張老師」專線幫助許多青少年成長。秉持平等互惠，安排雙向交流訪問，觀摩學習公益活動，分享經驗心得

圖中從左起依次為：YK America集團董事長盧順興、副會長楊賢怡、美國仁愛醫...
圖中從左起依次為：YK America集團董事長盧順興、副會長楊賢怡、美國仁愛醫療集團副總裁林元清、救國團總團部主任葛永光、洛杉磯團友會會長邱啟宜和委員陳貴東。他們手牽手象徵大會的成立，展示了團結和合作的精神。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯團友會的成立幹部包括會長邱啟宜、副會長楊賢怡、委員陳貴東、盧順興、丁偉豪、尤毅之、江啟洸等人，活動組長李宜秋、副組長顏綠新，連絡組長劉煥君、副組長徐芝蘭，行政組長李梅如、副組長吳俊毅，管理組長薛鎰璋、副組長杜炳燃等。

葛永光頒發聘書給青年救國團洛杉磯團友會會長邱啟宜（右）。（記者張庭瑜／攝影）
葛永光頒發聘書給青年救國團洛杉磯團友會會長邱啟宜（右）。（記者張庭瑜／攝影）

此行葛永光將先後訪問西雅圖、洛杉磯、華盛頓等地，成立海外救國團團友會並授旗、授證，藉此結合全球力量為青年發展創新平台。

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