救國團主任葛永光訪洛 成立洛杉磯團友會

救國團主任葛永光訪美授旗成立洛杉磯團友會，促進台美青年交流，發揮海外團友會功能，為青年發展創新平台。（記者張庭瑜／攝影）

中華民國青年救國團總團部主任葛永光近日率團訪問南加州 ，並於5月23日（周四）舉行救國團洛杉磯 團友會成立暨授旗、授證儀式。

葛永光頒發聘書給青年救國團洛杉磯團友會委員陳貴東（右）。（記者張庭瑜/攝影）

救國團自1952年成立，該團今年進入「造夢元年」，葛永光此行將在美國西北部和南加 州授旗授證多個美國救國團之友聯誼會分會。洛杉磯團友會會長邱啟宜、副會長楊賢怡、委員陳貴東當天獲頒證書。

葛永光頒發聘書給青年救國團洛杉磯團友會副會長楊賢怡（左）。（記者張庭瑜/攝影）

葛永光指出，成立海外分會主要是希望把台灣青年帶到國外開拓視野，也為海外青年提供更多活動和服務。海外青年可透過洛杉磯分會參加台灣舉辦的英語教學營等活動。

葛永光指出，救國團洛杉磯團友會的成立象徵著台美青年交流與合作的新篇章，有助於拓展國際視野，增強青年人的成長與發展。（記者張庭瑜／攝影）

YK America集團董事長、救國團洛杉磯團友會委員盧順興表示，救國團洛杉磯團友會將往公益服務發展，安排多元活動讓台美青年交流。

葛永光（左）將象徵救國團精神的旗幟授予洛杉磯團友會會長邱啟宜（右），代表大會正式成立。這一重要時刻標誌著救國團洛杉磯團友會的正式啟動，預示著未來更多的青年交流與合作。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯團友會首任會長邱啟宜表示，救國團代表青年、公益、創意、團隊精神。早年「張老師」專線幫助許多青少年成長。秉持平等互惠，安排雙向交流訪問，觀摩學習公益活動，分享經驗心得

圖中從左起依次為：YK America集團董事長盧順興、副會長楊賢怡、美國仁愛醫療集團副總裁林元清、救國團總團部主任葛永光、洛杉磯團友會會長邱啟宜和委員陳貴東。他們手牽手象徵大會的成立，展示了團結和合作的精神。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯團友會的成立幹部包括會長邱啟宜、副會長楊賢怡、委員陳貴東、盧順興、丁偉豪、尤毅之、江啟洸等人，活動組長李宜秋、副組長顏綠新，連絡組長劉煥君、副組長徐芝蘭，行政組長李梅如、副組長吳俊毅，管理組長薛鎰璋、副組長杜炳燃等。

葛永光頒發聘書給青年救國團洛杉磯團友會會長邱啟宜（右）。（記者張庭瑜／攝影）

此行葛永光將先後訪問西雅圖、洛杉磯、華盛頓等地，成立海外救國團團友會並授旗、授證，藉此結合全球力量為青年發展創新平台。