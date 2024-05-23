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南加華聯、上海工商會 共享商機

記者張宏／洛杉磯報導
南加華聯代表從左至右依次是鹿強、趙林、張素久、林連連、張勇、江風年、陳慧碧向汪劍明（中）贈送證書。（記者張宏／攝影）
南加華聯代表從左至右依次是鹿強、趙林、張素久、林連連、張勇、江風年、陳慧碧向汪劍明（中）贈送證書。（記者張宏／攝影）

美國南加華人社團聯合會與美國上海商會21日在亞凱迪亞（Arcadia）歡迎上海市工商業聯合會和中國上海市總商會一行十多人，舉辦「交流合作、共贏未來」的上海-洛杉磯僑商交流會，共享商機。

南華聯榮譽主席、美中和平友好促進會會長鹿強擔任主持。鹿強說，他是上海人，來美多年看到家鄉變化和發展，倍感驕傲。上海這些年變化很大，以前他還抱怨在中國海外華人支付不方便，現在這個情況已在逐步改善。這次趁「中國-加州經貿論壇」上海代表團訪問洛杉磯，邀請上海市工商業聯合會、中國上海市總商會，與南加當地華商進行交流。

主辦方南加華聯主席張勇表示，代表團還要去美東地區，感謝他們在繁忙行程中，抽空和南加僑商見面。中國這幾年變化很大，上海是中國經濟重鎮，是海外華人投資的首選地之一，而加州也是連續第七年位居全球第五大經濟體，雙方的交流和合作具有重大意義。不管是上海還是加州，可持續發展都離不開對外開放，南加華聯在南加有197個社團，其中商會有30多個，希望借助今天活動，讓大家相互交流，為上海和洛杉磯經貿合作搭建橋樑。

上海市工商業聯合會總商會副主席汪劍明表示，工商業聯合會成立於1951年，是聯繫民營經濟的橋樑紐帶，也是推動民營企業拓展海外市場的重要推手。現在有會員10萬多家，他們能和100多個國家和地區的400家主流商會和官方投資機構建立友好合作關係。希望這次來洛杉磯，能推動上海與洛杉磯的經貿合作。

上海松江區工商業聯合會常務副主席沈偉表示，松江區有國家級的經濟開發區和綜合保稅區及旅遊度假區，當地是魚米之鄉，建於唐代，距今有1200多年歷史。「先有松江府，後有上海灘」，當地是長江和黃河文化交匯處，歡迎大家來松江發展。

美國上海商會會長張嫻表示，作為上海華僑，會繼續努力，為加強兩國友好關係作更多貢獻。美國上海商會將努力為家鄉增光，促進家鄉企業與美國華人華僑的合作。

汪劍明（中）向鹿強（左一）、聖蓋博市議員丁言愉（左二）、僑領張素久（左三）、張勇...
汪劍明（中）向鹿強（左一）、聖蓋博市議員丁言愉（左二）、僑領張素久（左三）、張勇（右三）、張嫻（右二）和譚勇（右一）贈送禮品。（記者張宏／攝影）
南華聯榮譽主席、美中和平友好促進會會長鹿強擔任主持。（記者張宏／攝影）
南華聯榮譽主席、美中和平友好促進會會長鹿強擔任主持。（記者張宏／攝影）
美國南加州華人社團聯合會與美國上海商會21日歡迎上海市工商業聯合會和中國上海市總...
美國南加州華人社團聯合會與美國上海商會21日歡迎上海市工商業聯合會和中國上海市總商會一行十多人，舉辦「交流合作、共贏未來」的上海-洛杉磯僑商交流會。（記者張宏／攝影）
上海市工商業聯合會總商會副主席汪劍明（左）和僑領張素久相談甚歡。（記者張宏／攝影...
上海市工商業聯合會總商會副主席汪劍明（左）和僑領張素久相談甚歡。（記者張宏／攝影）

南加 洛杉磯 華人

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