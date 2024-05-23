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爾灣加大募華人實驗者 可獲150元補助

橙縣訊
UCI醫學院研究壓力和睡眠影響認知功能，招募華人志願者參與實驗。（UCI醫學院）
UCI醫學院研究壓力和睡眠影響認知功能，招募華人志願者參與實驗。（UCI醫學院）

說起健康，人們常常想到血壓、膽固醇、血糖值等關鍵組成部分的健康檢查。然而，了解認知狀態也同樣重要。爾灣加大（UC Irvine）醫學院教授李宣旼（Sunmin Lee）及其團隊，正在對華裔老年族群的壓力、睡眠和認知功能（cognitive function）進行研究，並且招募華裔志願者參與實驗。

認知功能是指人們的大腦理解和理解過程，透過五種感官認知所收集的資訊。認知功能的一些例子，包括記憶力、語言能力、注意力和判斷力。而慢性壓力會減少大腦前部灰質，降低人們的記憶力和認知功能。壓力也會透過抑制海馬神經元增殖降低說話的音量。

人體處理記憶的一種方式是透過睡眠。睡覺時人的大腦會儲存白天輸入的記憶。在深度睡眠階段，積累在大腦皮質的毒素會被腦脊髓液循環沖走，這被稱為類淋巴系統（glymphatic system）。但如果睡眠不足，會導致這些毒素在人腦中積聚，並且造成人們認知能力下降、失智症或罹患阿茲海默症（Alzheimer's disease）的風險。

爾灣加大學醫學院教授李宣旼和她的研究團隊，最近從美國衛生研究院 (NIH) 獲得42萬元經費，對老年族群的壓力、睡眠和認知功能進行新研究，特別是亞裔美國人承受的獨特壓力，例如移民、照顧年長者、語言障礙以及反亞裔仇恨和歧視等。

李宣旼希望了解華人所面臨的問題，並在未來創造干預措施，來幫助改善健康結果，這項成果將為改善亞裔美國人社區的健康提供急需的數據。有興趣參與實驗的志願者，可以在洛杉磯縣和橙縣與研究團隊會面，可以獲得免費且個人化的健康報告，並可獲得150元獎金。研究團隊特別著重於30至50歲的華裔和韓裔男性，在美國出生或已在美國生活20年以上，也希望招募最高教育程度為高中畢業或以下的人。

有興趣參與者請聯絡[email protected]或致電949-232-0061。欲了解更多信息，請登入dreams.som.uci.edu。

爾灣加大 亞裔 華裔

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