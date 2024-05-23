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河濱縣政委會批准警局長、檢察官、縣政委加薪19-58%

河濱訊
圖為河濱縣政委員會成員。（官網）
圖為河濱縣政委員會成員。（官網）

南加內陸河濱縣政委員會21日批准新的薪資公式（salary formula)，將使縣政委員會成員獲得大幅加薪，幅度在19%至58%不等。

根據通過的計畫，縣政委員的薪水漲幅的具體幅度，將取決於其目前的薪資水平。其他官員的薪水也會增加，漲幅在27%到29%之間。

目前縣政委員的基本薪水為19萬783元。根據已經批准的新算法，其基本薪水將增加到22萬6359元。地區檢察官赫斯特林（Mike Hestrin）的薪水將增加28.5%，達到35萬1481元；縣警局長彼安科（Chad Bianco）的薪水，將增加27%，達到34萬7772元。

根據縣人力資源部門向縣政委員會提交的備忘錄，這些加薪每年總共將花費81萬2501元。

縣政委員華盛頓（Chuck Washington）在會上表示，投票決定給自己加薪，確實有些尷尬；但他認為這是最合理的做法，以確保官員不會因為害怕做出艱難政治決定，而受到懲罰。華盛頓是以4比1的多數票做出這一決定的成員之一，其他投票贊成的成員包括斯皮格爾（Karen Spiegel）、派瑞茲（Manuel Perez）和古鐵雷茲（Yxstian Gutierrez）。

另一縣政委員傑弗里斯（Kevin Jeffries）投票反對加薪。他說，這是個可怕的錯誤，納稅人不會接受這樣的決定，他們的收入大概只有憲政委員薪水的60%。傑弗里斯在過去十年中，一直未接受加薪，他曾表示，如果此次加薪獲通過，他也不會接受。

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