台彰化平和國小曲棍球隊 再戰加州盃拚4連霸

彰化平和國小曲棍球隊再度前往洛杉磯參加國際賽事，希望衛冕「美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」冠軍，延續四連霸輝煌戰績，為國爭光。（平和國小提供）

締造四連霸佳績的中華民國 彰化市平和國小曲棍球隊，將於本周末來美參加「2024年美國加州 盃國際曲棍球分齡錦標賽」（2024 Cal Cup International Youth Hockey Tournament）。平和國小曲棍球隊在2017年、2018年、2019年連續三年奪冠後，因疫情 中斷三年，但在2023年再次奪冠，讓台灣再度名揚國際。

選手們平日刻苦訓練，期待在賽場上充分展現訓練成果，以速度與技能全力以赴，爭取佳績。（平和國小提供）

平和國小曲棍球隊本次派出11位代表出征，包括吳睿昕、廖柏宇、廖柏言、許譽懷、黃盛緯、廖敘承、温彤恩、黃馨柔、林妤軒、黃云柔和丁睿芯。領隊團則由主任蔡祐仁、組長陳暐碕、教練李騰煬和劉品慧組成。教練團表示，選手們已做好萬全準備，期待在比賽中展現平日訓練成果。他們也鼓勵選手秉持運動家精神，臨危不亂，以「速度與技能」全力以赴，勇於挑戰自我、超越自我，為國爭光，再次將冠軍獎盃帶回台灣。

僑務顧問孟心韻表示，賽事將於5月25日至27日在加州Moorpark College舉行。25日賽程為上午7時及下午1時，26日賽程為中午12時，歡迎僑胞到場為選手加油打氣。地址為7075 Campus Rd, Moorpark, CA 93021。比賽詳情可參考官網：Calcup.com，或洽：孟心韻，電話：（626）641-2881。