台彰化平和國小曲棍球隊 再戰加州盃拚4連霸
締造四連霸佳績的中華民國彰化市平和國小曲棍球隊，將於本周末來美參加「2024年美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」（2024 Cal Cup International Youth Hockey Tournament）。平和國小曲棍球隊在2017年、2018年、2019年連續三年奪冠後，因疫情中斷三年，但在2023年再次奪冠，讓台灣再度名揚國際。
平和國小曲棍球隊本次派出11位代表出征，包括吳睿昕、廖柏宇、廖柏言、許譽懷、黃盛緯、廖敘承、温彤恩、黃馨柔、林妤軒、黃云柔和丁睿芯。領隊團則由主任蔡祐仁、組長陳暐碕、教練李騰煬和劉品慧組成。教練團表示，選手們已做好萬全準備，期待在比賽中展現平日訓練成果。他們也鼓勵選手秉持運動家精神，臨危不亂，以「速度與技能」全力以赴，勇於挑戰自我、超越自我，為國爭光，再次將冠軍獎盃帶回台灣。
僑務顧問孟心韻表示，賽事將於5月25日至27日在加州Moorpark College舉行。25日賽程為上午7時及下午1時，26日賽程為中午12時，歡迎僑胞到場為選手加油打氣。地址為7075 Campus Rd, Moorpark, CA 93021。比賽詳情可參考官網：Calcup.com，或洽：孟心韻，電話：（626）641-2881。
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