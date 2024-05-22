Meow Wolf洛城打造夢幻藝術遊樂場 2026年初開放

位於丹佛的「Meow Wolf」沉浸式展。（Meow Wolf官方）

在多元的宇宙中穿梭，探索光怪陸離的異世界，即可以體驗密室逃脫的刺激感覺，又可以沉浸在藝術空間內，這就是「Meow Wolf」的魅力。這個全美知名的沉浸式藝術體驗展近日宣布，將在西洛杉磯 Howard Hughes戶外購物中心的Cinemark電影院 ，建造其最新的互動藝術裝置。

Meow Wolf首席發展官克萊（Amanda Clay）說，他們正在洛杉磯西部的一家電影院打造下一個超現實夢境，這是對這個城市電影靈魂的致敬。Meow Wolf洛杉磯將從其周圍環境中汲取靈感，並將其轉化為對洛杉磯人來說既陌生又熟悉的異世界。Meow Wolf洛杉磯體驗空間，預計將於2026年初開放。

這個難以解釋，但樂趣無窮的沉浸式藝術遊樂場，是為Instagram時代設計的。當Meow Wolf將其獨特的心靈彎曲互動娛樂帶到洛杉磯時，將編織好萊塢的幻想、神話和魅力。Meow Wolf的步行藝術展覽，既富有想像力又令人驚嘆，將互動世界與基礎故事情節聯繫在一起，融合密室逃脫、自拍博物館和沉浸式投影等元素。

參觀者可步行沉浸其中進行深度體驗和互動。（Meow Wolf官方）

Meow Wolf洛杉磯計畫與當地藝術家合作，創作一封「給洛杉磯藝術界、其歷史和遺產的全感官情書」。除了體現標誌性的極繁主義幻想風格，Meow Wolf洛杉磯還將展現明顯的洛杉磯風格，包括宏偉電影、神祕復活節彩蛋、好萊塢被遺忘的一面以及迷人的浮華。洛杉磯的「Meow Wolf」，將與位於Sante Fe、拉斯維加斯、丹佛 、達拉斯和即將開幕的休士頓 「Meow Wolf」地點，進行主題聯繫。

「Meow Wolf」在Sante Fe打造的夢幻空間。（Meow Wolf官方）

Meow Wolf最初由Sante Fe地區的DIY團體打造，他們將廢物改造成令人驚嘆的沉浸式藝術空間，並舉辦熱鬧倉庫派對。藝術家馬丁 (George R. R. Martin) 創建的永久性裝置作品「永恆回歸之屋」（House Of Eternal Return）讓「Meow Wolf」迅速走紅，這裡有隱藏的通道，內部設有大型步行藝術展覽。在過去十年裡，Meow Wolf在全國範圍內擴展，吸引1000萬名訪客。

「Meow Wolf」自2008年在Sante Fe開始，目前已在拉斯維加斯、丹佛、達拉斯、休士頓等地打造令人難忘的沉浸式藝術體驗展空間。