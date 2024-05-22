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Meow Wolf洛城打造夢幻藝術遊樂場 2026年初開放

記者朱敏梓／洛杉磯報導
位於丹佛的「Meow Wolf」沉浸式展。（Meow Wolf官方）
位於丹佛的「Meow Wolf」沉浸式展。（Meow Wolf官方）

在多元的宇宙中穿梭，探索光怪陸離的異世界，即可以體驗密室逃脫的刺激感覺，又可以沉浸在藝術空間內，這就是「Meow Wolf」的魅力。這個全美知名的沉浸式藝術體驗展近日宣布，將在西洛杉磯Howard Hughes戶外購物中心的Cinemark電影院，建造其最新的互動藝術裝置。

Meow Wolf首席發展官克萊（Amanda Clay）說，他們正在洛杉磯西部的一家電影院打造下一個超現實夢境，這是對這個城市電影靈魂的致敬。Meow Wolf洛杉磯將從其周圍環境中汲取靈感，並將其轉化為對洛杉磯人來說既陌生又熟悉的異世界。Meow Wolf洛杉磯體驗空間，預計將於2026年初開放。

這個難以解釋，但樂趣無窮的沉浸式藝術遊樂場，是為Instagram時代設計的。當Meow Wolf將其獨特的心靈彎曲互動娛樂帶到洛杉磯時，將編織好萊塢的幻想、神話和魅力。Meow Wolf的步行藝術展覽，既富有想像力又令人驚嘆，將互動世界與基礎故事情節聯繫在一起，融合密室逃脫、自拍博物館和沉浸式投影等元素。

參觀者可步行沉浸其中進行深度體驗和互動。（Meow Wolf官方）
參觀者可步行沉浸其中進行深度體驗和互動。（Meow Wolf官方）

Meow Wolf洛杉磯計畫與當地藝術家合作，創作一封「給洛杉磯藝術界、其歷史和遺產的全感官情書」。除了體現標誌性的極繁主義幻想風格，Meow Wolf洛杉磯還將展現明顯的洛杉磯風格，包括宏偉電影、神祕復活節彩蛋、好萊塢被遺忘的一面以及迷人的浮華。洛杉磯的「Meow Wolf」，將與位於Sante Fe、拉斯維加斯、丹佛 、達拉斯和即將開幕的休士頓「Meow Wolf」地點，進行主題聯繫。

「Meow Wolf」在Sante Fe打造的夢幻空間。（Meow Wolf官方...
「Meow Wolf」在Sante Fe打造的夢幻空間。（Meow Wolf官方）

Meow Wolf最初由Sante Fe地區的DIY團體打造，他們將廢物改造成令人驚嘆的沉浸式藝術空間，並舉辦熱鬧倉庫派對。藝術家馬丁 (George R. R. Martin) 創建的永久性裝置作品「永恆回歸之屋」（House Of Eternal Return）讓「Meow Wolf」迅速走紅，這裡有隱藏的通道，內部設有大型步行藝術展覽。在過去十年裡，Meow Wolf在全國範圍內擴展，吸引1000萬名訪客。

「Meow Wolf」自2008年在Sante Fe開始，目前已在拉斯維加斯、丹佛、達拉斯、休士頓等地打造令人難忘的沉浸式藝術體驗展空間。

洛杉磯 電影院 休士頓

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