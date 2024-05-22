南加華裔家長教師協會升學講座 分享申請軍校成功經驗

南加州華裔家長教師協會和内陸華美中文學校將聯合免費舉辦升學講座，邀請華裔家長分享申請美國著名軍校的成功經驗。（南加州華裔家長教師協會提供）

南加州華裔 家長教師協會和美國內陸華美中文學校將聯合免費舉辦升學 講座，邀請華裔家長分享成功培養孩子以及申請美國著名軍校的成功經驗，為準備升學的學生和家長答疑解惑。

主講人Ted Tian的講座主題為《華裔雙胞胎兄弟成長路上家長的教育》。: Ted田的雙胞胎兒子Mark和Mike都是2024年高中應屆畢業生，今年3月獲得西點軍校、海軍官校和空軍學院錄取，可謂海、陸、空三軍大學「全壘打」；此外，兄弟倆還獲得史丹佛大學和多所UC大學錄取，同時獲得多項獎學金。

Ted長期熱心華人社區公益活動，他將在講座中分享十多年來培養孩子的心得、體會以及成敗得失。分享重點將包括：孩子培養的歷程與心得；如何轉化孩子的興趣與嗜好為個人優勢；孩子電子產品的使用與管控；孩子在大學申請過程中的引導與決策；美國著名軍校大學的申請心得。講座同時開放Q&A，面對面和家長們互動和交流。 今年秋季準備進入大學的Mark、Mike也將和大家在線上見面，暢談他們成長路上的成敗心得和感想。

講座時間為5月26日（週日晚）美西7pm/美東10pm/北京時間27日上午10點。有興趣者可掃描二維碼報名參加講座，Zoom 68529992999。