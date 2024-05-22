全美最宜居 加州14城上榜

2024/2025年度全美最適合居住城市排行榜，洛杉磯市被評全美130位。（維基百科）

「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）21日公布2024/2025年度全美最適合居住城市排行榜，加州 14個城市躋身全美前150，南加州洛杉磯市等榜上有名。不過評比單位表示，就業 市場、住房價 格等在本次評比中占有很高比重，「今年的排名反映了人們對職業前景、住房負擔能力以及商品和服務成本增加的擔憂」。

加州上榜的大城市包括舊金山（22）、聖地牙哥（46）、聖荷西（70）、聖塔芭芭拉（71）、沙加緬度（116）、洛杉磯（130）等。

佛羅裡達州那不勒斯（Naples）因其強勁的就業市場和相對較高品質的生活而位居榜首。在本次評比中，美國最宜居的前十個地方分別位於佛羅里達、愛達荷、科羅拉多、南卡羅來納、北卡羅來納、德州和維吉尼亞，幾乎均為中等城市，比如愛達荷的Boise、科羅拉多的Colorado Springs和Boulder、南卡的Greenville、北卡的Charlotte和Raleigh、維吉尼亞的Virginia Beach和德州的Austin。

與傳統的生活和環境品質、文化豐富等指標不同，今年的評比調整了評分權重，更多考慮城市的住房價格和就業市場，換言之，更加「剛需」。評比單位表示，雖然生活品質仍然是許多美國人的首要考量，但城市住房價格和就業市場對於那些尋找居住地的人來說變得越來越重要。

此次排名使用了美國國家海洋暨大氣總署、聯邦緊急事務管理局、美國人口普查局、FBI、勞工統計局的數據和資訊。