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加州房市強彈 4月成長3%

記者朱敏梓／洛杉磯報導
加州地產經紀協會報告顯示，加州4月房市強勁，銷量和中位數實現雙增長。（示意圖取自Pexels網站）
加州地產經紀協會報告顯示，加州4月房市強勁，銷量和中位數實現雙增長。（示意圖取自Pexels網站）

加州地產經紀協會（C.A.R.）最新報告顯示，4月份加州房地產市場顯著反彈，銷量環比和同比均有所增長，超過一半的房屋成交價高於要價。

根據C.A.R.的數據，加州4月份已成交的獨立屋銷售總量達到27萬5540套，較3月份的26萬7470套增加了3.0%，較去年同期的26萬3960套增長4.4%。C.A.R.主席Melanie Barker表示，市場基本面顯示出改善跡象，競爭再次上升，房屋銷售速度加快，幾乎有一半的房屋高於要價成交，這是九個月來的最高水平。

4月份州內獨立屋房價中位數達到歷史新高，從2023年4月的81萬1510元跳升11.4%至90萬4210元，首次突破90萬元大關。4月份的房價中位數較3月份的85萬4490元上升了5.8%。這是加州連續第十個月出現年度價格增長，季節性因素和緊張的住房供應狀況將繼續對房價施加上行壓力。

報告指出，加州價值100萬元或以上的房屋銷售在最近幾個月內表現優於低價房屋。4月份，100萬元及以上市場的銷售量同比激增39.8%，而低於50萬元的市場銷售量適度下降8.0%。價格超過100萬元的房屋銷售占比超過三分之一（36.4%），為至少過去五年來的最高比例。高價房屋銷售的增長繼續對州內房價中位數提供支撐，並部分促成了第二季度初的顯著增長。

在地區層面上，所有主要地區的原始銷售量在4月份按月和同比均有所上升。中央海岸地區同比增長最多，激增26.7%，其次是舊金山灣區（23.1%）和中央山谷（11.3%）。最北部（9.4%）和南加州（8.7%）也錄得同比銷售增長，但增速相對較緩。

加州的53個縣中，有14個縣的銷售量同比下降，39個縣的銷售量同比增加，其中31個縣的銷售量增幅超過10%。

全州有40個縣的房價中位數高於去年同期，其中德爾諾特縣（Del Norte）增幅最大，達41.3%，其次是聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）（29.6%）和馬里波薩縣（29.3%）。而13個縣的房價中位數同比下降。

除最北部地區外，所有主要地區的房價中位數同比上升。舊金山灣區實現最大的年度房價增幅，同比增長15.5%，其次是南加州，房價增幅12.1%。中央山谷（6.6%）和中央海岸（5.6%）的房價中位數也同比上升，但增速相對較緩。最北部地區的房價中位數同比下降5.2%，該地區的七個縣中有六個縣的房價下降。

州內的新活躍房源連續第四個月同比雙位數增長，更多賣家在春季購房季節前掛牌出售房屋。儘管上月住房需求適度上升，但新住房供應的增加促進了總體活躍房源的改善。49個縣的活躍房源同比增加。

房價 加州 灣區

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