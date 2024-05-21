我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦租霸 1年嚇跑3名分租客 房東興訟驅離

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

Target夏季大降價 5000種商品優惠

洛杉磯訊
Target將對約5000種商品降價，多為食物和日常用品。（Target）
Target將對約5000種商品降價，多為食物和日常用品。（Target）

零售巨頭Target20日宣布，將對約5000種商品進行降價，以幫助消費者減輕通膨的困擾。目前，約1500種商品價格已下調，剩餘商品價格的調整將於夏季結束前完成。

Target在一份聲明中表示：今年夏天，這些降價將總共為消費者節省數百萬元，並且這也是零售商保持市場競爭力的一種方式。Target執行副總裁Rick Gomez在聲明中表示，消費者正面臨預算壓力，Target致力於幫助他們節省荷包，數千種商品的降價將為每周在Target購物的數百萬消費者帶來大筆額外的節省。

Target本次降價影響了大約5000中「經常購買的商品」，包括肉類、牛奶、麵包、新鮮水果、寵物食品和蘇打水等食物，以及紙巾和尿布等日用品等。一些折扣商品包括：原價為3.99元的Good & Gather無鹽奶油，現價為3.79元；Thomas'Plain Bagels的價格從4.19元降至3.99元；Clorox香氛濕紙巾的價格從5.79元降至4.99元；Huggies嬰兒濕紙巾的價格從1.19元降至0.99元等。在全國的部門門店，冷凍披薩的價格已經從4.19元降至3.99元。新價格將在官網、手機App和門店中同步更新。

Target在聲明中寫道：「這些較低的日常價格是在國殤日各商品折扣之外提供的，以幫助消費者慶祝節日。」

Target在2023年的銷售額是自2016年以來的首次下滑。截至2024年4月的12個月中，美國通膨率為3.4%，遠高於聯準會2%的目標，美國人幾乎在生活的各個方面都感受到了影響。全球顧問公司Alvarez & Marshal的零售分析師表示，「精打細算的消費者」不再只是低收入或中等收入者，支出意願下降最明顯的是高收入群體，那些以前最不受經濟衰退影響的群體現在正在勒緊褲腰帶。

Target 低收入 寵物

上一則

加州醫療補助 關注兒童及青少年

下一則

中國-加州經貿論壇 上海市長龔正率團交流

延伸閱讀

與沃爾瑪競爭 Target 5000熱門商品降價

與沃爾瑪競爭 Target 5000熱門商品降價
Target夏季大降價 覆蓋約5000種食品、日用品等

Target夏季大降價 覆蓋約5000種食品、日用品等
迎接「國殤日」 千面旗幟致敬英雄

迎接「國殤日」 千面旗幟致敬英雄
6月首場總統辯論前 川普要拜登「做藥檢」

6月首場總統辯論前 川普要拜登「做藥檢」
國殤日周末 AAA估8成民眾駕車出遊

國殤日周末 AAA估8成民眾駕車出遊
紐約艦隊周5月22日至28日回歸 與民同樂

紐約艦隊周5月22日至28日回歸 與民同樂

熱門新聞

有細心的網友發現歐陽娜娜上台領取畢業證的視頻截圖中，她獲得的是畢業文憑而非學士學位。（網路圖片）

歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？

2024-05-13 21:55
受歡迎的是拉差辣椒醬，因辣椒生產問題面臨短缺。（匯豐食品網站）

風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

2024-05-14 02:17
加州一名18歲少女因公路違規被捕後，因其靚麗的外型獲眾多網友關注。（TikTok）

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

2024-05-19 16:34
常見皮膚藥膏丙酸氯倍他索在美國的價格高達200多元，比其他國家貴數十倍。（圖／受訪人提供）

美藥價驚人 這款常用皮膚藥 竟比國外貴幾十倍

2024-05-14 19:56
南加爾灣市一名UPS司機在工業園區遭遇槍擊身亡，嫌疑人被警方逮捕，目前調查犯罪動機。（abc7電視台）

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

2024-05-17 19:06
1996年廣告預言，30年後的漢堡加薯條16元，旅行1.25萬元，基本車款6.5萬元。（TIAA提供）

神預言 30年前廣告已揭露今年物價

2024-05-15 13:09

超人氣

更多 >
嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私
30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率
共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲
伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍
61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘

61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘