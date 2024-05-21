中國-加州經貿論壇 上海市長龔正率團交流

上海市長龔正（前中）率領上海工商團20日參加2024「中國-加州經貿論壇」，並於加州簽署三項合作備忘錄。（記者楊青/攝影）

以雙邊直投、運輸、旅遊以及清潔技術為主題的2024「中國-加州 經貿論壇」20日在洛杉磯 巴爾的摩酒店舉辦，上海市長龔正率領上海市80多工商代表，與加州400多位政商和學界交流，並在當天簽署了三項雙邊合作備忘錄。

中國駐洛杉磯總領事郭少春、加州副州長Eleni Kounalakis、國會議員趙美心，洛杉磯市長Karen Bass等出席當天上午在水晶大廳的開幕式並致辭。

「中國-加州經貿論壇」是「中國省與美國加州貿易投資 合作聯合工作小組」 架構下的年度經貿活動，促進加州與中國相關省市的貿易投資務實合作。論壇2016年起至今舉辦六次，圍繞清潔技術、電子商務、農業、基礎設施、創新合作等專題進行廣泛討論，先後吸引雙方政商界人士2100餘人與會。

今年的上海經貿代表團由上海市長龔正率領，上海交通委員會港務監管處、上海商務委員會以及上海十多家大型企業均派員參加。龔正和加州政府運營辦公室秘書長黃思敏在會中分別介紹上海和加州的經貿環境、行業優勢以及雙方的互補潛力。

本次論壇的主題為「雙邊投資機遇」，中國商務部外國投資管理司唐頌和美國商務部國際貿易署高級顧問斯旺森，分別代表中國和美國介紹兩國的商貿現況和投資環境。

當天舉辦了多場專題論壇，主題包括省州投資環境與機遇、中國加州氣候合作、美中市場國際消費中心城市與全球品牌、中國消費市場的機遇、會展與旅遊合作、中美清潔技術合作對接等。

與會雙方當天還簽署三項合作備忘錄，包括上海外國投資促進中心和洛杉磯世界貿易中心簽署合作備忘錄，上海集團與美森輪船公司合作備忘錄和上海機場（集團）有限公司與舊金山國際機場合作備忘錄。