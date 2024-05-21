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男登市中心爛尾樓 高空走鋼索

編譯沈瑋／洛杉磯市報導
28歲的行為藝術家Benjamin Schneider在市中心爛尾樓上演高空走鋼索。（FOX 11電視台）
28歲的行為藝術家Benjamin Schneider在市中心爛尾樓上演高空走鋼索。（FOX 11電視台）

據福斯（FOX 11）電視台報導，洛杉磯市警局（LAPD）正在調查一名男子；5月20日早間，該男子闖入洛杉磯市中心未完工的中資建案「泛海廣場」兩棟被塗鴉的爛尾樓，登頂後在毫無保護措施的情況下，大膽上演高空走鋼索。

28歲的行為藝術家Benjamin Schneider在「泛海廣場」兩棟被塗鴉的爛尾塔樓之間，走過了一條只有一吋寬的繩索，其距離地面約40層樓高，位於菲格羅亞街（Figueroa）上方。這一冒險舉動被錄影記錄了下來，畫面顯示Schneider在沒有安全網的情況下，搖搖欲墜地在高空行走。

Schneider利用無人機將繩索懸掛於建築物之間。儘管這次表演非常危險，但他最終毫髮無傷地完成了。他提到自己將有更多的藝術項目計畫，但未透露任何細節。

洛杉磯市警察局正在繼續調查此事件，該事件引發了對這類城市建築物的安全問題的擔憂。洛杉磯市警局發言人表示，中央分局提醒那些可能企圖或已經闖入私人財產的人，這是一種犯罪行為，可能立即被起訴或事後被起訴。

今年2月，市政府撥款近400萬元用於塗鴉清除、圍欄安裝和24小時警察巡邏，以確保這些塗鴉樓的安全。

洛杉磯 爛尾樓

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