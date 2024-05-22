南加中文學校春季學術賽 逾500人參加 192人獲獎

當天參加頒獎典禮的人數超過400多人。（記者邵敏／攝影）

南加 州中文學校聯合會，19日在洛杉磯華僑文教中心舉辦春季學術比賽頒獎典禮。此次賽事共有500多名學生參與，192人獲獎；頒獎典禮當天，獲獎者上台表演，分享中文學習成果，迎來掌聲、笑聲不斷。

本次春季學術比賽以中文口語為重點，包括詩詞朗誦、說故事、演講、以及線上簡報比賽等。共有512名參賽者踴躍參賽，從幼稚園到高中學生，來自南加地區31所學校報名。此外，還有學習中文的成年人參與講笑話比賽，他們大多是非華裔 ，來自各行各業，有工程師、作家、藥劑師、房地產投資者等。

洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永出席19日的頒獎典禮，並為得獎人頒發獎狀。陳敏永表示，「今年比賽項目豐富，陣容龐大，比賽只是方式，藉由賽事可以增加人們學習中文的興趣，了解正體字文化意義。」

南加中文學校聯合會長車慶餘表示，每年一次的春季比賽，競爭激烈。她發現最近幾年，各族裔學習中文熱情越來越高漲，除了傳統的中文學校參賽外，一些公立、私立學校的雙語班也組織學生參與，成績表現同樣出色，希望能夠藉賽事平台，繼續推廣中文學習。

聖蓋博市長吳程遠（John Wu）當天出席，參加演講比賽的女兒榮獲第四名，他對孩子的成績表示自豪。吳程遠非常重視中文教育，並提醒年輕華裔一代不能忘記自己族裔的語言。

吳程遠特別提到，聖蓋博市議員、城市管理者每個人都有中文名字、中文頭銜，這是政府對當地社區大多數人使用華語的尊重，「很多社區領袖、民選官員參加活動致辭時，會用流利的西語表達，希望今後有更多華裔代表用中文演說，將中文帶到社區，這是我們民族自豪性的體現。」