台灣移民跆拳高手王聲豪 參加巴西泛美錦標賽奪金

華人跆拳道世界冠軍得主王聲豪。（記者啟鉻／攝影）

台灣移民王聲豪（Justin Wang）5月1日代表美國國家隊參加巴西里約舉辦的2024泛美跆拳道 品勢錦標賽（Pan Am Taekwondo Poomsae Championship）獲得個人金牌及男子團體銀牌。他說，孩童時對運動並不熱衷，為保護自己、不被霸凌才開始健身，最終在跆拳道賽場上獲得世界冠軍。

華人跆拳道高手王聲豪。（記者啟鉻／攝影）

王聲豪是南加華人 社區跆拳道高手，從事這項運動有25年。實際上，這已不是他在跆拳道比賽中第一次獲獎；他曾11次入選美國跆拳道國家隊，參加泛美比賽三次，奪得兩次個人金牌、一次個人銀牌、三次團體金牌。他不僅在美國國內比賽獲得冠軍，也曾參加世界級賽事奪得金牌。他位於羅蘭岡的跆拳道訓練場地旁，擺滿獎盃、獎牌及獎狀。王聲豪將在11月末，代表美國國家隊赴香港參加世界跆拳道品勢錦標賽。

談到此次參加泛美比賽體會，王聲豪表示，勁敵巴西隊實力不弱，加上對方有主場優勢，因此取勝不容易。

華人跆拳道高手王聲豪。（記者啟鉻／攝影）

王聲豪並非從小就熱愛跆拳道。他說，出生在台灣，1996年隨母親移民美國。由於在學校華人學生很少，為了不被霸凌，開始健身。一次偶然機會接觸跆拳道，跟隨著名跆拳道教練王致仁學習。2009年，他參加美國國內選拔賽獲得第一名，但進軍世界賽並不順利，當年在埃及世界跆拳道品勢錦標賽中，他只獲得第九名，而當時他已經28歲。

王聲豪的跆拳道生涯，2013年在印尼世界賽上出現轉折，代表美國隊獲得雙人金牌、男子團體銅牌。2019年中國無錫世界盃品勢錦標賽獲得個人金牌、男子團體金牌。而在美國國內，他是美國跆拳道公開賽多次冠軍得主。王聲豪認為，他屬於大器晚成型選手。

為推廣跆拳道運動，王聲豪2010年創辦跆拳道學校，培養年輕國手。學校經營並非一帆風順，尤其是疫情 期間，由於保持社交距離限制，學校不得不歇業。但因為簽有租約，房租還是照繳；為生計，他做過餐廳外賣送餐員。王聲豪說，那時心情很低落，他熱愛的跆拳道運動無法正常進行，送餐時還要受到一些懷有惡意客人呵斥，感到很難過。但他仍然堅守熱愛的跆拳道事業。這時他的女友Tiffany Yu給他很多幫助，讓他重新振作起來，他的跆拳道學校也重新開業。

王聲豪表示，學習跆拳道首先要有一定的身體素質基礎，還要有開放心態，願意接受技巧強度及年齡的挑戰。此次參加泛美比賽中，代表美國隊選手 王聲豪另一愛好自行車運動，曾挑戰台灣一日雙塔520運動項目。（受訪者提供）

除了跆拳道，王聲豪還是一位自行車運動愛好者。他說，疫情期間，他喜歡上自行車健身運動。2023年，他召集一些車友赴台灣挑戰一日「雙塔520運動」，也希望2025年同車友一起，再赴台灣參加這項挑戰。