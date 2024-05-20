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好市多商品悄悄漲價 未來恐調高會費

編譯陳盈霖／綜合報導
好市多會員價格恐提高。（取自好市多官網）
好市多會員價格恐提高。（取自好市多官網）

福斯（FOX 11）電視台報導，物價上漲對消費者來說已變得司空見慣，精明的消費者可能發現，以批發量銷售為主，價格具有競爭力的好市多（Costco），一些受歡迎商品價格也悄悄上漲。

例如油價。根據GoBankingRates數據，好市多每加侖油價，往往比其他加油站價格便宜30至50分，但如今消費者也可能發現，好市多悄然提高汽油價格。

根據「EatThis, NotThat!」報導，美國和加拿大購物者，可能發現好市多自家品牌Kirkland有機特級初榨橄欖油價格顯著上漲。布魯克林（Brooklyn）一家門市該商品價格，從2023年3月的16.99元上漲至今年的24.99元。

會員費用也可能上漲。在該連鎖店第一財季收益電話會議上，前好市多首席財務長加蘭提（Richard Galanti）暗示公司受歡迎的金星（GostcoGold）和黑鑽卡金星會員（Executive）會費可能提高，這將是自2017年以來首次上調。據悉增幅可能在5至10元間。該公司報告截至第二季度末，總會員人數增加至1億3200萬人，比去年同期增長7.3%。

加蘭提說，公司油價業務盈利有所提高，「不僅是上個季度或兩個季度，而是過去三至五年，因其他人賺得多，我們也能多賺點。」

根據The Street報導，加蘭提也在電話會議上表示，由於運營成本降低，一些商品如家具和其他大宗低價商品價格也可能開始下降。「有些商品降幅高達20%至30%，主要與運費有關。」

其他好消息上，加蘭提說，好市多熱狗和蘇打水組合1.50元的價格，可能還將持續一段時間。熱狗和汽水長期以來一直是好市多美食廣場固定商品。根據FOX Business之前報導，該公司在創始人承諾下，這一組合價格40年內未曾上漲。

此外福斯新聞上月報導，這家零售商現在也以具有競爭力價格銷售類似壽司的料理，即紫菜包飯（Kimbap），將米飯和各種食材包裹在海苔中。一位Reddit用戶在好市多討論串文中寫到「你可以18元價格買到6個紫菜包飯，比Trader Joe's稍便宜。」

好市多 油價 零售商

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