迎接「國殤日」 千面旗幟致敬英雄

來自亞市四面八方的志願者，5月19日扛著旗幟齊聚到此。（記者邵敏／攝影）

為迎接即將到來的「國殤日」（Memorial Day），亞凱迪亞 縣立公園（Arcadia County Park）19日舉辦年度「榮譽之地」（Field Honor）開幕式，安插1000面旗幟組成國旗方陣。活動當天，來自亞市四面八方的志願者，扛著旗幟齊聚到此，象徵社區居民團結一心，共建和平城市。

（視頻來源；記者邵敏）

這是亞市一年一度的傳統活動，由該市扶輪社（Rotary Club）主辦，至今已是第九年。19日中午，志願者將最後幾面旗幟安插在公園草坪上，形成規模壯觀的國旗方陣，人們可以在當中步行穿梭，紀念國家的英雄。

亞市華裔 市議員鄭博仁和王愛琳都出現在運送旗幟的隊伍中。鄭博仁指出，此活動在紀念英雄的同時，也提醒包括華裔、其他族裔在內的所有居民，我們都是美國人。

市議員王愛琳鼓勵民眾捐款，50元至75元認領一面旗幟，可以寫上心語放在旗幟上，寄托對軍人、或親人的懷念、感恩之情。這項活動持續到5月27日，慈善捐款將用於回饋社區。