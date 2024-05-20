慶亞太月 洛杉磯社區學院：力助亞裔生

LACCD理事會第一副會長Kelsey Lino。（LACCD網頁）

洛杉磯 社區學院系統（LACCD）透過五月的亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month) 活動，慶祝亞裔 取得的成就及其為國家做出的不可估量貢獻。

LACCD理事會第一副會長Kelsey Lino表示，人們常忽視亞太裔社區由40多個族裔構成，是美國最具多樣性的群體之一。LACCD充分認識到，亞太裔社區不能被視為單一群體，每個群體在尋求獲得高等教育的機會時，遇到的挑戰和障礙各有不同。

多年來，LACCD的工作重點一直是減輕大學教育帶給學生及其家庭的經濟壓力，為學生爭取更多轉入四年制大學的機會，並在九所成員學院中倡導包容性文化。LACCD以其學生構成背景多元化著稱，亞裔是其中不可缺少的組成部分。根據數據統計，LACCD 25%的亞太裔學生，是第一代大學生；中國學生是亞太裔學生中第二大群體，佔所有亞太裔學生的18%。

對於亞裔來說，家長們通常看重含金量高的學位，LACCD的不同轉校計畫，幫助諸多亞裔學生獲得知名大學的學士學位，包括STEM、健康科學、商業、創業與法律以及資訊科技等。LACCD的亞太裔學生中，約有40%選擇轉四年制大學。

LACCD校長Francisco C. Rodriguez提到，對LACCD而言，亞太裔傳統月的意義在於它承認並肯定校園的高度多元化水準，確保有一個地方能給學生安全感、讓學生們覺得可以被看見、被歡迎且被重視。

LACCD是美國最大的社區學院系統，由九所學院組成，為洛杉磯縣超過36個城市和社區的居民服務，每年有約21萬名學生就讀。自1969年以來，該學院一直為尋求轉入四年制高等院校的學生提供重要的學習途徑，同時也為南加州 勞動力市場上諸多專業和職業提供兩年制學位和培訓課程。