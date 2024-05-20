慶亞太月 洛杉磯社區學院：力助亞裔生
洛杉磯社區學院系統（LACCD）透過五月的亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month) 活動，慶祝亞裔取得的成就及其為國家做出的不可估量貢獻。
LACCD理事會第一副會長Kelsey Lino表示，人們常忽視亞太裔社區由40多個族裔構成，是美國最具多樣性的群體之一。LACCD充分認識到，亞太裔社區不能被視為單一群體，每個群體在尋求獲得高等教育的機會時，遇到的挑戰和障礙各有不同。
多年來，LACCD的工作重點一直是減輕大學教育帶給學生及其家庭的經濟壓力，為學生爭取更多轉入四年制大學的機會，並在九所成員學院中倡導包容性文化。LACCD以其學生構成背景多元化著稱，亞裔是其中不可缺少的組成部分。根據數據統計，LACCD 25%的亞太裔學生，是第一代大學生；中國學生是亞太裔學生中第二大群體，佔所有亞太裔學生的18%。
對於亞裔來說，家長們通常看重含金量高的學位，LACCD的不同轉校計畫，幫助諸多亞裔學生獲得知名大學的學士學位，包括STEM、健康科學、商業、創業與法律以及資訊科技等。LACCD的亞太裔學生中，約有40%選擇轉四年制大學。
LACCD校長Francisco C. Rodriguez提到，對LACCD而言，亞太裔傳統月的意義在於它承認並肯定校園的高度多元化水準，確保有一個地方能給學生安全感、讓學生們覺得可以被看見、被歡迎且被重視。
LACCD是美國最大的社區學院系統，由九所學院組成，為洛杉磯縣超過36個城市和社區的居民服務，每年有約21萬名學生就讀。自1969年以來，該學院一直為尋求轉入四年制高等院校的學生提供重要的學習途徑，同時也為南加州勞動力市場上諸多專業和職業提供兩年制學位和培訓課程。
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