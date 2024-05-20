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銀行卡積分被盗 華男損失萬元 銀行願返還

記者朱敏梓／洛杉磯報導
專業人士提醒，定期檢查信用卡積分，避免被盜。（Pexels）
專業人士提醒，定期檢查信用卡積分，避免被盜。（Pexels）

隨著身分盜竊日漸頻繁，不少民眾都經歷信用卡盜刷、帳戶餘額被盜等事件。儘管如此，竊賊彷彿並不滿足，甚至連信用卡積分也不放過。眾所周知，信用卡積分有諸多用處，不僅可以用來抵扣酒店、機票的預定費用，還可以進行現金返還（cash back）。家住洛杉磯華人陳先生，最近就遭遇信用卡積分被盜，其三張信用卡總計近百萬的積分不翼而飛，價值上萬元。

陳先生說，他擁有大通銀行 (Chase Bank)的三張信用卡，加起來積分總共有九十多萬。這些積分都是他日積月累所得，通常用來預定機票或是出行酒店。他回憶，就在數十日前，他從預定機票的網站上，看到可以通過信用卡積分進行升艙，於是他便查看帳戶積分，卻發現這些積分「不翼而飛」，只剩下近幾日消費換來的700多積分。他起初以為是這個月沒有按時返還信用卡費用所致，但為弄清事情真相，他還是聯繫了大通銀行，對方稱這是遇到身分盜竊，有人通過獲取他的用戶名和密碼，將他帳戶內的積分轉移。

陳先生覺得震驚的同時，還覺得十分納悶，他說想不通竊賊為何不直接轉走帳戶的錢，這金額遠比他的積分多得多。不過陳先生認為，或許竊賊盯上信用卡積分，是因為這些積分即使被盜，也不容易被發現，因為許多民眾，通常很少定期查看帳戶積分。陳先生懷疑這起身分盜竊事件已經發生一段時間，只是他沒有察覺。

經過陳先生與銀行的協調，幸運的是，銀行判定是身分盜竊，可以返還陳先生的所有積分。不過經過這次事件，陳先生也留了個心眼，表示他會更加勤快檢查銀行帳戶，不只是餘額，還包括交易紀錄和信用卡積分。

根據大通銀行官網顯示，其信用卡積分如果兌換成現金返還，1積分相當於1美分，也就是說，陳先生的近百萬積分，可以兌換成萬元現金使用。此外，如果將積分用於預定旅程，則更加划算，1積分的價值往往會超越1沒分。例如四萬多的積分在非旺季，就可以兌換洛杉磯至夏威夷的往返經濟艙機票。

陳先生偶然發現，三張銀行卡所有積分都被盜。（受訪者提供）
陳先生偶然發現，三張銀行卡所有積分都被盜。（受訪者提供）

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