12歲進洛州大 華裔少女敖星星16歲大學畢業 昐造福肢障

16歲華裔大學畢業生敖星星將赴UCLA深造，有志改善行動障礙者生活品質。（受訪者提供）

又是一年畢業季，16歲的華裔少女敖星星（Stellina Ao）即將從洛杉磯 州立大學（Cal State LA）接受「天才少年/女」的提前入學計畫（Early Entrance Program）畢業、獲得學士學位，並將於今年秋季，進入洛杉磯加州大學 （UCLA）深造，攻讀生物工程碩士學位。

2020年，小學六年級生敖星星從南加 州安那罕市的Fairmont小學畢業，那年秋天，12歲的敖星星被洛州大提前入學計畫錄取，該項目接受11至15歲的天才少年，作為全職學生註冊洛州大榮譽學院，華人習慣稱為大學「少年班」。

洛杉磯州大少年大學生敖星星介紹她的科研論文。(受訪者提供)

敖星星從小就喜愛數學，小學五年級已開始學習微積分預科課程。後來她又加入約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）為南加州青少年提供的線上和實體課程，進一步對電腦科學和人工智慧（artificial intelligence，簡稱AI）產生了興趣。

少年華裔大學生敖星星在洛杉磯州大做科學實驗。(受訪者提供)

在入學洛杉磯州大不久，敖星星便將自己所有的興趣結合在一起。她說︰「能夠接觸到很多跨學科的內容真是太好了。我在電腦科學、數學、生物醫學工程和神經科學方面擁有多元化背景，能夠整合所有這些知識，進行交叉學習和研究。個人研究專案有很大的獨立性和彈性許可，這是大學生通常很難獲得的經歷，也是我非常看重洛州大課程的原因。」

敖星星從洛州立大獲頒電腦科學學士學位，輔修生物醫學工程和數學。

敖星星從小就嚮往進入一個造福他人的領域，「我想做一些能夠影響人們的事情，最好是在醫療或臨床環境中」。她的研究項目涉及感覺運動神經科學、機器學習和生物醫學工程的交叉點，可望有效改善中風倖存者、癱瘓或截肢患者及其他行動障礙患者的生活品質。

敖星星的研究嘗試改良一種名為「人腦電腦介面」（brain-computer interface）的設備，該設備監控個人的神經活動，並與機器學習演算法共享，然後向義肢（prosthetic limb）發送動作命令。她說，「正在開發的設備試圖在大腦和執行器例如義肢之間建立合成連接」。

她的導師、洛州大電機與電腦工程學院教授 Deborah Won說，敖星星的研究項目大有潛力。「她建立和運行實驗的動力，可能僅次於她開發新演算法的動力。敖星星從她讀過的論文得到啟發，推出新演算法，取得飛躍性進展。她雄心勃勃、敢想敢做事，可望成為一名解決醫學界最艱鉅挑戰的研究人員。」

多才多藝的敖星星也是出色的舞蹈表演者。（受訪者提供）

今年秋季，敖星星將進入洛杉磯加州大學深造，攻讀生物工程碩士學位，她的職業目標是從事學術研究，重點包括計算神經科學。除了學業超群，她還是一名出色的舞蹈表演者。