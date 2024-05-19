慶祝亞太裔傳統月 加州參議員表揚南加八楷模

加州參議員閔大衛（中）代表州議會表揚亞太裔社區領袖，獲獎者包括兩位華裔吳俊毅（左）及Priscilla Huang(右)。（南海岸中華文化中心）

加州 參議員閔大衛(Dave Min)，日前在南海岸中華文化中心舉辦第三屆亞太裔高峰會(Empowerment Summit)，代表州議會表揚對社區貢獻卓著的八位亞太裔，以慶祝5月亞太裔傳統月，並鼓勵亞太裔年輕一代成為各行各業的領袖人物。

八位接受表揚的亞裔中有兩位華裔，包括擔任亞美老人服務中心會長兼南加 州中文學校聯合會會長的吳俊毅(Jeffrey Wu)，以及非營利組織亞美行動中心（Center for Asian Americans in Action）創辦人Priscilla Huang。

吳俊毅致詞時表示，獲獎的榮譽要歸功於兩個非營利組織。新冠疫情 之初，南加州中文學校聯合會協助許多中文學校轉為線上教學，保持南加州的中文教育持續進行，成為全美各地中文學校的模範。而亞美老人服務中心在新冠疫情期間，率先到各地設立流動疫苗接種站，為超過五萬位老人提供疫苗，使弱勢人群能爭取到應有的保健服務及資源。

父母來自台灣的Priscilla Huang在獲獎感言中說 ，新冠疫情期間，南橙縣一戶華人家庭不斷受到青少年惡意騷擾及破壞，所幸當地居民組織起來，輪流在該戶家庭門前守夜，並組織了社區元宵燈會，表達他們對華人傳統文化的支持，這種來自社區鄰里的草根行動，正是反仇恨最大的力量，也促使她成立亞美行動中心。