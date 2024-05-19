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慶祝亞太裔傳統月 加州參議員表揚南加八楷模

爾灣市訊
加州參議員閔大衛（中）代表州議會表揚亞太裔社區領袖，獲獎者包括兩位華裔吳俊毅（左）及Priscilla Huang(右)。（南海岸中華文化中心）
加州參議員閔大衛（中）代表州議會表揚亞太裔社區領袖，獲獎者包括兩位華裔吳俊毅（左）及Priscilla Huang(右)。（南海岸中華文化中心）

加州參議員閔大衛(Dave Min)，日前在南海岸中華文化中心舉辦第三屆亞太裔高峰會(Empowerment Summit)，代表州議會表揚對社區貢獻卓著的八位亞太裔，以慶祝5月亞太裔傳統月，並鼓勵亞太裔年輕一代成為各行各業的領袖人物。

八位接受表揚的亞裔中有兩位華裔，包括擔任亞美老人服務中心會長兼南加州中文學校聯合會會長的吳俊毅(Jeffrey Wu)，以及非營利組織亞美行動中心（Center for Asian Americans in Action）創辦人Priscilla Huang。

吳俊毅致詞時表示，獲獎的榮譽要歸功於兩個非營利組織。新冠疫情之初，南加州中文學校聯合會協助許多中文學校轉為線上教學，保持南加州的中文教育持續進行，成為全美各地中文學校的模範。而亞美老人服務中心在新冠疫情期間，率先到各地設立流動疫苗接種站，為超過五萬位老人提供疫苗，使弱勢人群能爭取到應有的保健服務及資源。

父母來自台灣的Priscilla Huang在獲獎感言中說 ，新冠疫情期間，南橙縣一戶華人家庭不斷受到青少年惡意騷擾及破壞，所幸當地居民組織起來，輪流在該戶家庭門前守夜，並組織了社區元宵燈會，表達他們對華人傳統文化的支持，這種來自社區鄰里的草根行動，正是反仇恨最大的力量，也促使她成立亞美行動中心。

加州 疫情 南加

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