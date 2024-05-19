聖瑪利諾中文學校結業禮 300多孩子滿載而歸

聖瑪利諾中文學校校董會主席顧申生（後左一）和教師們為孩子們頒獎。（記者楊青／攝影）

聖瑪利諾 中文學校18日舉辦2024夏季結業典禮，努力一整年的300多孩子不僅交出了亮麗的中文和中國傳統文化學習成績單，還獲得獎杯和獎金，滿載而歸。

當天設在聖瑪利諾漢廷頓中學大禮堂的結業典禮座無虛席，孩子和家長們歡聲笑語。聖瑪利諾學區 教委會主席Shelley Ryan（朱秀芳）、副主席張志堅（Joseph C. Chang）、學區總監Dr. Linda de la Torre，中學校長Mary Hazlett及洛杉磯僑教中心副主任方瓊逸等應邀參加典禮。

學區總監Dr. Linda de la Torre（左一）向孩子們頒獎表達鼓勵。（記者楊青／攝影）

聖瑪利諾中文學校校董會主席顧申生感謝學區幾十年如一日對中文教育的大力支持。聖瑪利諾華人協會會長許嗣堯表示，華協成立中文學校就是為了傳承下一代的語言文化教育，中文學校會準備好來迎接不同的挑戰。聖蓋博 市長吳程遠則以學生家長身分發言，勉勵學生學習中文。

典禮舞台上擺滿了各種獎杯，琳琅滿目。本學年最大的獎項、優秀學生獎學金，是從全校700多位學生中，評選出31位優秀學生進入面試，並分別獲得各組的前三名及優勝。

聖瑪利諾中文學校校董會骨幹與聖瑪利諾學區負責人在結業典禮上登台，鼓勵孩子們學習中文。（記者楊青／攝影）

台灣華語文學習中心學員上台表演中文說笑話，分享學習中文心得。獎學金中級組第一名同時也是演講初級組獲獎者吳岱凌表示，三年前開始到中文學校學習，每周六上課三小時，讓她的生活多姿多彩，中文老師的耐心教導，讓她學到了實用的中文字和詞語，也在文化課程中學到了華人節慶、風土人情和美食所代表的意義，中文書寫能力不斷提升。她在中文老師的鼓勵下，參加中文講說故事比賽、書法比賽、中文詩歌朗誦賽等等，這些比賽的經歷讓她勇於接受挑戰，也因為懂得中文，解決問題的能力更強，很多難題迎刃而解。

學區教委會副主席張志堅（左一）為孩子們頒發獎學金。（記者楊青／攝影）

聖瑪利諾學區副主席張志堅表示，聖瑪利諾多年來一直使用學區的教室作為教學基地，是南加州歷史最為悠久的中文學校之一，也是40年多前南加規模最大的中文學校之一，後來各地中文學校增加，生源分散，但該校仍然是聖蓋博谷規模較大的中文學校。

為慶祝孩子完成學習，中文學校在結業典禮之後還為孩子們舉辦了大型園遊會，學生、家長和教師們歡聚一堂。