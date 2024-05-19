改變地方徵稅法案 洛杉磯市長抨擊

洛杉磯市長貝斯呼籲選民投票反對納稅人保護和政府責任法提案。（ABC 7）

洛杉磯 日報報導，洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）呼籲選民在11月大選時，對旨在改變加州 和地方徵收稅款、費用和其他收費規則的「納稅人保護和政府責任法」（Taxpayer Protection and Government Accountability Act）提案投反對票。

該提案是由加州商業圓桌會議、加州商業地產協會和賈維斯納稅人協會提出，已有資格於11月交付公投。

提案反對者表示，該提案將威脅20億元現有的政府相關收費，與需選民批准約莫20億元的提案。貝斯警告洛杉磯選民，「這項提案試圖欺騙大家，讓你相信政府不需任何資金便能運作，若項提案通過，我們城市、學校及數十個甚至數百個城市服務能力將大為減弱。」

賈維斯納稅人協會主席庫帕爾（Jon Coupal）則表示，這項提案是「關於是否會更容易提高稅收的最新戰役」。他說︰「市長和市議會希望更容易提高稅收，因他們已讓城市超支，造成鉅額預算赤字，但洛杉磯納稅人已付出太多。」

根據提案文本，此提案將擴大「稅收」定義，將某些監管費用包括在內，從而擴大稅收審批要求的適用範圍。此外，透過將投票 要求從目前50%提高至三分之二的方式，增加選民投票通過許多地方特別稅難度等。

聯合住房洛杉磯聯盟和UAL公民監督委員會成員瓊斯（Zerita Jones）表示，該提案將破壞由2022年選民通過的「ULA提案」。這個俗稱「豪宅稅」提案，旨對出售價值超過500萬元房產徵稅。瓊斯說，該稅收第一年就籌集超過2億5000萬元，用於預防和解決無家可歸問題的計畫與服務。