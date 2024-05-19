聖瑪利諾中文學校校董會主席顧申生：樂見中文持續發燒
聖瑪利諾中文學校校董會主席顧申生18日表示，南加州中文學習渠道增加，中文教育大餅分薄，但樂見中文持續發燒。
她表示，正因為社區家長和學生的大力支持和參與，聖瑪利諾中文學校才能44年歷久不衰，至今仍是聖蓋博谷規模較大且非常活躍的中文學校。
顧申生在聖瑪利諾生活35年，參與中文教育25年，做過教師家長會會長、中文教師和中文學校校長，近年重返中文學校擔任校董會主席。她表示，南加整個大環境在改變當中，由於很多學校開闢了中文第二語言課程，一些公立學校也提供中文課，使得傳統的中文學校生源流失較為嚴重。比如聖瑪利諾中文學校鼎盛時期每年學生達1200人左右，近年已縮減到700至800人。
不過她表示，現在學習中文的渠道更多，學生更為分散，但是不管華人還是非華人，中文熱持續不斷，這是她作為一個中文教育者所樂於看到的。
顧申生介紹，聖瑪利諾中文學校的學生，從四歲九個月開始到高中學分班和AP班都有，值得一提的是，今年高中AP班學生全部獲得A。高中學分班近年也擴大到周邊城市招生，阿罕布拉、聖蓋博和天普市不少學校都到聖瑪利諾中文學校拿中文課。她解釋，高中中文學分課學生並非每天上課，每周六早上8:30開始上課至下午，通過考試就可以獲得高中第二語言學分。
顧申生表示，事實上中文學校不僅教授中文，也教導中華文化，還有各種民俗、節日、美食和日常用語。她舉例說，自己的孫子女原來在家裡並不講中文，現在學習中文不到一年，已經會說「婆婆我要吃水餃，蔥油餅，鹽酥雞」等等。
聖瑪利諾中文學校行政主任鄭中惠說，中文學校也會帶孩子們參加社區活動，增強他們的中文練習和文化體驗。此外，聖瑪利諾中文學校也是中華民國僑委會在南加州設立的台灣華語文學習中心之一，目前有20多名成人學生，由中文學校提供教師。
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