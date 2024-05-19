聖瑪利諾中文學校校董會主席顧申生：樂見中文持續發燒

聖瑪利諾中文學校校董會主席顧申生（右二）、聖瑪利諾中文學校行政主任鄭中惠（左二）和教師們親自幫忙販售結業園游會門票，為中文學校籌款。（記者楊青／攝影）

聖瑪利諾 中文學校校董會主席顧申生18日表示，南加 州中文學習渠道增加，中文教育大餅分薄，但樂見中文持續發燒。

她表示，正因為社區家長和學生的大力支持和參與，聖瑪利諾中文學校才能44年歷久不衰，至今仍是聖蓋博谷規模較大且非常活躍的中文學校。

顧申生在聖瑪利諾生活35年，參與中文教育25年，做過教師家長會會長、中文教師和中文學校校長，近年重返中文學校擔任校董會主席。她表示，南加整個大環境在改變當中，由於很多學校開闢了中文第二語言課程，一些公立學校也提供中文課，使得傳統的中文學校生源流失較為嚴重。比如聖瑪利諾中文學校鼎盛時期每年學生達1200人左右，近年已縮減到700至800人。

不過她表示，現在學習中文的渠道更多，學生更為分散，但是不管華人還是非華人，中文熱持續不斷，這是她作為一個中文教育者所樂於看到的。

顧申生介紹，聖瑪利諾中文學校的學生，從四歲九個月開始到高中學分班和AP班都有，值得一提的是，今年高中AP班學生全部獲得A。高中學分班近年也擴大到周邊城市招生，阿罕布拉、聖蓋博和天普市不少學校都到聖瑪利諾中文學校拿中文課。她解釋，高中中文學分課學生並非每天上課，每周六早上8:30開始上課至下午，通過考試就可以獲得高中第二語言學分。

顧申生表示，事實上中文學校不僅教授中文，也教導中華文化，還有各種民俗、節日、美食和日常用語。她舉例說，自己的孫子女原來在家裡並不講中文，現在學習中文不到一年，已經會說「婆婆我要吃水餃，蔥油餅，鹽酥雞」等等。

聖瑪利諾中文學校行政主任鄭中惠說，中文學校也會帶孩子們參加社區活動，增強他們的中文練習和文化體驗。此外，聖瑪利諾中文學校也是中華民國僑委會在南加州 設立的台灣華語文學習中心之一，目前有20多名成人學生，由中文學校提供教師。