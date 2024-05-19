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台美人傳統周園遊會 珍奶節登場

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
國會議員趙美心手持珍珠奶茶開心亮相，她表示，起源於台灣的珍珠奶茶如今在聖蓋博谷已成為家喻戶曉的飲品。（記者張庭瑜╱攝影）
國會議員趙美心手持珍珠奶茶開心亮相，她表示，起源於台灣的珍珠奶茶如今在聖蓋博谷已成為家喻戶曉的飲品。（記者張庭瑜╱攝影）

「2024年大洛杉磯台美人傳統周園遊會-台灣珍奶節」5月18日在蒙特利公園市的巴恩斯公園（Barnes Park）登場，這項年度盛事由大洛杉磯台灣會館、台美人傳統周籌委會以及駐洛杉磯台北經文處合辦，適逢5月亞太裔傳統月，慶祝台灣文化傳統及台美人對美國社會的重要貢獻。

「台灣珍奶節」邀請到幸福堂、翰林、清原、鹿角巷、日青良月、Latea Lounge、Just Boba、85度C等南加知名珍奶品牌設攤，讓民眾品嘗台灣道地風味。經文處也特別設置「珍奶節打卡牆」及「珍奶護照」活動，推出精美禮品吸引人潮，讓美國民眾透過珍奶認識「珍奶發源地」，增進對台灣的好感，進而將台灣列為未來觀光旅遊地。現場攤位包羅萬象，從農特產品、文創商品到各式美食應有盡有，還有園遊會射飛鏢、套圈圈等遊戲，洋溢著濃濃的台灣傳統味。主辦單位也邀請多位政商名流到場共襄盛舉，國會議員趙美心、加州眾議員方樹強、蒙市市長黃泰平等均致詞肯定台美人對在地社區的重大貢獻。

活動總召集人冉瑞宜表示，傳統周園遊會歷年來都在突破創新，成為南加台美人最重要的年度文化盛事。為了吸引更多第二代、第三代年輕族群參與，今年特別規畫一系列親子互動及雙語節目，包括邀請雙語學校學生演出、童玩DIY等，讓下一代從生動活潑的體驗中認識父母及祖父母的故鄉。

而今年正值「台灣關係法」(TRA)立法45周年，經文處紀欽耀處長表示，台灣與美國是共享民主自由價值的堅實夥伴，期盼台美關係能在既有基礎上持續加溫。並呼籲民眾到經文處攤位連署支持台灣參與第77屆世界衛生大會（WHA）。

趙美心表示，國會對台灣的友好及支持是跨黨派的共識，她將持續推動美台簽署自由貿易協定（FTA）及避免雙重課稅協定，以強化台美夥伴關係。方樹強議員則讚揚台灣珍奶席捲南加各地，成為連結社區民眾的潮流飲品。

多位地方城市議員或代表到場支持，包括西科汶那（West Covina）市市長吳桐淮、鑽石吧（Diamond Bar）市市長劉栩琳、聖蓋博（San Gabriel）市議員丁言愉、聖瑪利諾（San Marino）市議員周書揚、約巴林達市（Yorba Linda）市議員黃瑞雅、天普市（Temple City）議員陳祥寧、阿罕布拉學區（Alhambra USD）教委張龍正等。

方樹強與謝德智合影，並表示，希望通過這次活動促進台美文化交流，深化兩地友好關係。...
方樹強與謝德智合影，並表示，希望通過這次活動促進台美文化交流，深化兩地友好關係。（記者張庭瑜╱攝影）
全體來賓大合影。（記者張庭瑜╱攝影）
全體來賓大合影。（記者張庭瑜╱攝影）
冉瑞宜表示，今年的園遊會在多元化和創新方面取得了顯著進展，特別是年輕一代，更讓他...
冉瑞宜表示，今年的園遊會在多元化和創新方面取得了顯著進展，特別是年輕一代，更讓他們有機會了解並體驗台灣文化的豐富內涵。（記者張庭瑜╱攝影）

南加 洛杉磯 趙美心

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