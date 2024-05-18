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洛縣指羞辱督察長不再雇用 前警長索賠2500萬

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯縣前警長維拉紐瓦。（本報資料照片）
洛杉磯縣前警長維拉紐瓦。（本報資料照片）

競選連任失敗又在縣委初選中敗陣的洛杉磯縣前警察局長維拉紐瓦（Alex Villaneuva）再出新招，因據信洛杉磯縣府將他列為「不再雇用」，日前正式去函縣委會，表明列名一事未經正當程序，維拉紐瓦名聲受損，據稱他索賠金額為2500萬元。

維拉紐瓦被列入「不再雇用名單」（do not rehire），主因是洛縣認為他長期不當羞辱督察長亨斯麥（Max Huntsman），包括稱後者故意隱藏德國血統，並否認曾經發生納粹屠殺猶太人。

亨斯麥未回應媒體詢問，洛縣法務顧問辦公室則說正在審視維拉紐瓦的訴求，其聲明指出，「縣府非常重視公開揭露執法人員的守法程度，包括導致維拉紐瓦列入不再雇用名單的持續不當行為」。

在給縣委會的存證信函中，維拉紐瓦的律師指出，縣委會的不當、秘密行為，已對他造成嚴重傷害。除了不再雇用一事，還包括在縣委初選前夕透過洛杉磯時報羞辱維拉紐瓦，並引述亨斯麥的發言，稱維拉紐瓦只會呼朋引伴，招來極端份子持續汙衊亨斯麥。

不過，維拉紐瓦的信函中指稱，亨斯麥自己就公開使用「Max-Gustaf」之名，不構成維拉紐瓦對亨斯麥的歧視或騷擾，反倒是亨斯麥與其部屬經常在網頁公開詆毀維拉紐瓦，包括洛縣警局在維拉紐瓦坐鎮下「秘密行事」。

維拉紐瓦堅持，就算因為收賄遭判刑的洛市前議員雷利－湯瑪斯（Mark Ridley-Thomas）都未被列入不再雇用名單，為何維拉紐瓦會被列入？許多媒體都曾報導，維拉紐瓦對警局內拉幫結派睜一眼閉一眼，而他又持續拒絕至縣委會說明。

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