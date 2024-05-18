中國學子千里來 追逐科學夢

印尼女學生穿著「卡巴亞」（Kebaya），這種緊身上衣配以纏裙的傳統服飾，展現印尼女性的柔美，展現印尼學生的文化自信和創新精神，為展覽會增添了亮點。（記者張庭瑜/攝影）

2024年雷傑納隆國際科工博覽會（ISEF）吸引80多個國家或地區的1800多名優秀學子參加，包括台海兩岸四地的華人 學生，研究領域廣泛，從傳統文化到前沿科技，從生命科學到工程技術，展現多元視角和創新思維。

除了激烈的角逐，ISEF也是文化交流的盛會。展覽期間，許多身著民族特色服飾的各國學生齊聚一堂，通過科學的語言增進友誼，也為未來的國際科研合作奠定了基礎。

不少在美國求學的華人學生也加入參賽之列。許多家長不遠千里從美國各州趕來，只為支持孩子追逐科學的夢想。其中，來自南京的張女士就是其中一員，她的三個孩子全部入圍今年的ISEF，令她備感自豪。

中國派出31人代表團參賽，學生分別來自廣東、重慶、上海、北京、四川、湖南、浙江、江蘇等省市。來自台灣、香港 、澳門 、馬來西亞、新加坡等地的華人學生也加入這場科技盛宴。能夠參與競賽的選手，皆是層層選拔脫穎而出的佼佼者。參加ISEF的學生通常需要在地區、州或國家級別的科學競賽中獲得前三名或最高獎項，方能獲得參賽資格。

中國學生的參賽學科眾多，涵蓋行為科學、生物醫學工程、細胞和分子生物學、化學、工程、環境科學、材料科學、數學、微生物學、物理學和機器人等多個領域，展現了中國學生的多元才華和創新能力。

來自香港的11名學生參賽團隊，展示計算生物與生物信息學、能源，包括可持續材料與設計、環境工程、機器人與智能機器等領域的研究成果，課題包括MMRTD：針對癡呆症的多感官混合現實療法、適用於救護車的RFID交通控制系統 (MPRCS)、用果皮和幾丁質塗層製成的抗菌可食用一次性物品等。

來自澳門的參賽團隊有15人，展示基於深度學習的顯微鏡圖像分析、一步合成非晶態ZnP2複合陽極以促進鋰離子電池的快速充電性能、自主生態系統監測車等創新項目。