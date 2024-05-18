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OpenAI 首席執行長： 成名失去隱私

編譯組╱綜合報導
ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼接受訪談時指出，他已習慣了科技界競爭激烈如山車般的生活，但公司知名度讓他很難外出就餐而不被認出，是一種奇怪的與世隔絕的生活方式。（美聯社）
ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼接受訪談時指出，他已習慣了科技界競爭激烈如山車般的生活，但公司知名度讓他很難外出就餐而不被認出，是一種奇怪的與世隔絕的生活方式。（美聯社）

舊金山紀事報報導，現年38歲的OpenAI 首席執行長奧特曼（Sam Altman）本周表示，公司的知名度極大地改變了他的日常生活，使他甚至很難在舊金山外出就餐而不被認出。他在Podcast 「The Logan Bartlett Show」中說：「這是一種奇怪的與世隔絕的生活方式。」

在45分鐘的對話中，奧特曼和巴特利特（Logan Bartlett）討論了人工智慧的社會影響和 OpenAI 的最新進展，包括他們的旗艦產品 ChatGPT；並談及 OpenAI 新發布的人工智慧模型GPT-4o，該模型可模仿人類語言並檢測情緒。

在討論中，奧特曼談到了由於媒體和公眾關注度增加而面臨的個人挑戰。他承認，自己並沒有完全預料到職業上的成功會帶來隱私的喪失。

奧特曼住在Russian Hill價值2700萬美元的房子裡。他說，「我當時想，人工智慧會很重要，OpenAI會成為一家重要的公司，但我沒有預料到不能在自己的城市外出就餐。這很奇特」。

去年秋天，OpenAI 董事會的四名成員投票決定將他從公司除名，但很快又讓他復職。奧特曼重溫了這一動盪事件，強調此類事件對情緒的影響。他說。「11月的事情發生後，第二天，我就收到了10到20條來自總統和總理的簡訊。」

奧特曼說，在去年秋天動盪的一周裡，他幾乎沒吃沒睡。不過，事情過去後，他和Oliver Mulherin前往他們在Napa的牧場途中，在 Gott's Roadside餐廳吃了一頓飯為自己減壓。奧特曼說，他為自己點了四份主菜和兩杯奶昔。

他告訴巴特利特，自從2019年推出OpenAI以來，他已習慣了競爭激烈的科技界過山車般的生活。

曾在去年 11月告訴奧特曼他被解僱了的OpenAI聯合創始人兼首席科學家蘇茲克維（Ilya Sutskever），本周宣布離開這家工作近十年的公司。在一篇社交媒體文章中，奧特曼寫道，分道揚鑣 「非常令人悲傷」，並稱蘇茲克維為 「我們這一代最偉大的思想家之一，我們領域的指路明燈，以及我們的摯友」。

奧特曼說：「我的感悟是，人類對幾乎任何事情的適應能力都比我們想像的要強得多，你可以很快習慣任何事情的新常態，無論好壞。在過去的幾年裡，我已吸取很多次這樣的教訓。」

奧特曼曾擔任初創企業加速器Y Combinator總裁，他說，為 OpenAI 所做的犧牲是值得的。他說：「我現在願意做出很多其他生活上的權衡和犧牲，因為我認為這是我所接觸過的最激動人心、最重要、最好的事情。這是一個瘋狂的時代，我很高興它不會永遠存在，但這也簡直酷斃了。我真不敢相信這一切會發生在我身上。」

奧特曼 OpenAI 人工智慧

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