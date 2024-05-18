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國際科工大賽 華生勇奪冠亞軍

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
國際科工展三大獎得主皆為亞裔，(左起)帕伊、孫恩惠、魏美雪。（主辦方官網截圖）
國際科工展三大獎得主皆為亞裔，(左起)帕伊、孫恩惠、魏美雪。（主辦方官網截圖）

由Regeneron主辦的2024年國際科學與工程大獎賽（International Science and Engineering Fair, 簡稱ISEF）於5月11日至17日在洛杉磯會議中心舉行。做為全球規模最大、層次最高的高中學生科技競賽，本屆ISEF吸引來自80多個國家和地區的1800多名優秀學子參加，華人學生表現尤為亮眼，第一名由來自肯塔基州華裔學生奪得，台灣學生的表現同樣出色。

在個人獎項方面，第一名是肯塔基州列克星敦（Lexington）的16歲華裔學生孫恩惠（Grace Sun，意譯）獲得。她的研究致力於開發更好的有機電化學晶體管，這種電晶體有望應用於糖尿病、癲癎和器官衰竭等嚴重疾病的檢測和治療。為了解決以往此類設備在體內運作時遇到的問題，Grace開發了一種新的有機成分化學處理方法，顯著提升實驗室性能，她因此獲得7.5萬元的創新獎（George D. Yancopoulos Innovator Award ）。

第二名由北加州聖荷西17歲學生魏美雪（Michelle Wei，音譯）獲得，她研究的是提升機器學習、交通和金融系統等領域中應用軟體的速度和效率。她的新方法通過快速近似解決二階錐體規畫問題，然後將初始錐體分割成更小的錐體，使其演算法顯著優於之前的方法。並獲得兩項5萬元的青年科學家獎（Regeneron Young Scientist Awards ）。

第三名由南加州聖地牙哥縣德爾馬市（Del Mar）的17歲印裔學生帕伊（Krish Pai）獲得。他的研究聚焦於機器學習，確定了可以用來生物降解塑料的微生物基因序列，並開發一款名為Microby的軟體，可掃描微生物資料庫，確定哪些微生物可以通過基因改造來生物降解塑膠。在測試中，Krish發現了兩種微生物可以透過基因改造來降解塑膠，成本比傳統回收方法低十倍，獲得5萬元的青年科學家獎（Regeneron Young Scientist Awards ）。

台灣學生在本屆ISEF中同樣表現出色，贏得多項特別獎和大會獎。在特別獎部分，建國中學曹祐彬、傅紹捷獲得美國心理學會三等獎，師大附中陳以哲獲得NON-TRIVIAL系統軟體學特別獎。在大會獎方面，北一女中 張翊慈、張敏虹獲得動物學四等獎，林庭妤獲得化學二等獎；師大附中顧仲凌、復興實驗高中趙芸婕、朱熙芝獲得環境工程學三等獎；建國中學林靖閔獲得植物學四等獎，蔡紹騏獲得植物學三等獎。

北一女中林庭妤獲得化學二等獎。（駐洛杉磯經文處教育組提供）
北一女中林庭妤獲得化學二等獎。（駐洛杉磯經文處教育組提供）
北一女中張翊慈、張敏虹獲得動物學四等獎。（駐洛杉磯經文處教育組提供）
北一女中張翊慈、張敏虹獲得動物學四等獎。（駐洛杉磯經文處教育組提供）
師大附中陳以哲獲得NON-TRIVIAL系統軟體學特別獎。（駐洛杉磯經文處教育組...
師大附中陳以哲獲得NON-TRIVIAL系統軟體學特別獎。（駐洛杉磯經文處教育組提供）
師大附中顧仲凌（右一）、私立復興實驗高中趙芸婕（左一）、朱熙芝（中）獲得環境工程...
師大附中顧仲凌（右一）、私立復興實驗高中趙芸婕（左一）、朱熙芝（中）獲得環境工程學三等獎。（駐洛杉磯經文處教育組提供）
建國中學林靖閔獲得植物學4等獎。（駐洛杉磯經文處教育組提供）
建國中學林靖閔獲得植物學4等獎。（駐洛杉磯經文處教育組提供）
建國中學蔡紹騏獲得植物學三等獎。（駐洛杉磯經文處教育組提供）
建國中學蔡紹騏獲得植物學三等獎。（駐洛杉磯經文處教育組提供）
建國中學曹祐彬、傅紹捷獲得美國心理學會三等獎。（駐洛杉磯經文處教育組提供）
建國中學曹祐彬、傅紹捷獲得美國心理學會三等獎。（駐洛杉磯經文處教育組提供）

加州 肯塔基州 華裔

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