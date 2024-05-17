華航ONT直飛台北 赴亞洲更便利

安大略機場。（記者啟鉻／攝影）

在安大略機場（ONT）開闢的國際航線中，華航（China Airlines)直飛台北尤為矚目。機場CEO艾爾卡迪（Atif Elkadi）表示，目前華航是ONT唯一直飛亞洲（台灣）的航空公司。他認為旅客前往亞洲地區的需求潛力可觀，尤其居住安大略機場周邊地區的亞裔 居民更多。

據2024年2月間來自ONT一項統計數據，ONT於1月接待了近47萬名旅客，其中包括創紀錄的4萬5000多名國際旅客，以國內外旅客計算，僅華航帶來的旅客數量就貢獻了三成。據統計，中華航空是整個機場客量增長的重要貢獻者，該公司熱門安大略至台灣台北航線的乘客人數在1月大升至13萬8348位，比上一年同期增加了89%。以1月華航貢獻13.8萬人估算，佔比機場單月客量比重近三成。

2018年3月25日，由台北桃園國際機場起飛的華航大型客機降落到安大略機場，開啟了ONT第一條直飛亞洲國際航線。由於這條航線受到廣大台僑及前往亞洲旅客歡迎，客運量持續成長，很多旅客從台北轉機前往亞洲其它國家和地區。也有不少亞洲旅客乘坐華航班機來到安大略，並前往內陸旅遊，也帶動了當地旅遊業。

台僑邱啟宜表示，自安大略機場開通華航班機直飛台北航線後，除了疫情期間限制外，其它時間他到台北探親或出差業務往返都是乘坐華航飛機。不久前，他還乘坐這趟班機從台北返回南加 州，看到飛機上乘客滿員，也有不少是從安大略機場轉機前往其它目的地的旅客，比如香港、中國大陸，還有其它亞洲國家旅客。邱啟宜說，他居住在中國上海的親屬，從南加返回上海時，也是在安大略機場乘坐華航班機，到台北後再轉機。