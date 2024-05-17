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ONT優化餐飲服務設施 提供舒適體驗

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
機場餐飲購物。（記者啟鉻／攝影）
機場餐飲購物。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸安大略國際機場（ONT簡稱：安大略機場）自運營權歸屬地方後，機場餐廳及客服設施持續增多，為旅客提供餐飲購物便利體驗，日前還被評為全美第三最佳快餐便利機場。

機場CEO艾爾卡迪（Atif Elkadi）表示，安大略機場在八年前運營權歸屬地方管理時，機場僅有兩家餐廳，其中一家還不是全時經營。現在，餐廳品類日益豐富，包括快餐連鎖店Dunkin Donuts、Subway、Chick-Fil-A，以及Einstein Bros. Bagels、Pizza Vino等，可以提供多種飲品及快餐的Liquid Provisons以及Brewery X。還有讓旅客享受貴賓待遇的Aspire Lounge。

購物設施也很便利，比如提供地方品牌的Ontario Provisions，Hudson品牌店以及提供免稅購物的3Sixty零售店，還有更為方便的Farmer's Fridge，以及Lego Machine和Tech on the Go、還有Yo-Kai Express等，這些餐飲購物設施均分布在第二和第四航站樓內。

日前，安大略機場被評為全美最佳快餐便利機場第三名。由提供旅行和信用卡相關資訊平台Upgraded Points團隊所做研究，將安大略機場在快餐消費便利方面評比，僅次於辛辛那提／北肯塔基國際機場和喬治布希洲際機場。並指出ONT每家快餐連鎖店每天平均有7800名旅客消費者光顧，還有Subway和Chick-fil-A等選擇，以確保「旅客不必走得太遠就能找到你喜愛的快餐。」

安大略機場提供餐飲服務。（記者啟鉻／攝影）
安大略機場提供餐飲服務。（記者啟鉻／攝影）
安大略機場提供餐飲服務。（記者啟鉻／攝影）
安大略機場提供餐飲服務。（記者啟鉻／攝影）

信用卡 南加 CEO

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