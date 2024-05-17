ONT優化餐飲服務設施 提供舒適體驗

機場餐飲購物。（記者啟鉻／攝影）

南加 內陸安大略國際機場（ONT簡稱：安大略機場）自運營權歸屬地方後，機場餐廳及客服設施持續增多，為旅客提供餐飲購物便利體驗，日前還被評為全美第三最佳快餐便利機場。

機場CEO 艾爾卡迪（Atif Elkadi）表示，安大略機場在八年前運營權歸屬地方管理時，機場僅有兩家餐廳，其中一家還不是全時經營。現在，餐廳品類日益豐富，包括快餐連鎖店Dunkin Donuts、Subway、Chick-Fil-A，以及Einstein Bros. Bagels、Pizza Vino等，可以提供多種飲品及快餐的Liquid Provisons以及Brewery X。還有讓旅客享受貴賓待遇的Aspire Lounge。

購物設施也很便利，比如提供地方品牌的Ontario Provisions，Hudson品牌店以及提供免稅購物的3Sixty零售店，還有更為方便的Farmer's Fridge，以及Lego Machine和Tech on the Go、還有Yo-Kai Express等，這些餐飲購物設施均分布在第二和第四航站樓內。