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「蜘蛛人」從天而降 南加健身房遭竊

洛杉磯訊
健身房老闆猜測竊賊把樓上那間房的地板鑿開，然後順著一條電纜落下。（KTLA電視台）
健身房老闆猜測竊賊把樓上那間房的地板鑿開，然後順著一條電纜落下。（KTLA電視台）

洛杉磯南灣（South Bay）和港口地區（Harbor region）的一家健身房5月15日（周三）發生一起入室盜竊案，一名竊賊持刀從天花板闖入作案。

視頻來源：KTLA電視台，洛杉磯採訪中心後製

當天凌晨 1 點左右，位於安那罕街 (Anaheim Street) 和布羅德大道 (Broad Avenue) 交匯處的Mindful Gainz健身房闖入一名身穿深色連帽衫的蒙面竊賊。監控畫面顯示，竊賊從天花板進入健身房後，拿走了室內的監控攝像頭，導致行竊過程沒有被監控錄下。

健身房老闆艾瑞克埃斯基維爾（Erik Esquivel）表示，「我猜測他們把樓上那間房的地板鑿開，然後順著一條電纜落下。我不知道他們在尋找什麼。」

目前還不清楚嫌犯是否還蹲守在樓上的空房間裡，但在闖入期間，他對埃斯基維爾的生意造成了價值超過1000元的損失。

「他有一把刀，」健身房老闆說，「我很欣慰沒有人這麼早來到這裡，讓竊賊離開前沒有發生更糟糕的事情。」

類似案件上周六發生在街區附近的Power Fitness健身房。老闆表示，這是他們的生意今年第三次成為作案目標。

埃斯基維爾說，「很多人都在努力工作來創業。我只是想創造一個美好的地方，一個每個人都可以來鍛鍊的社區。令人沮喪的是竊賊也來到這裡作亂，希望有人能夠指認。」 任何可能認識竊賊的人請聯繫洛杉磯市警察局（LAPD）。

洛杉磯

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