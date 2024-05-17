洛城診所公廁 藏攝像頭偷拍

攝像頭與充電寶相連，隨時向安裝者提供即時視頻。（KTLA5電視台畫面）

洛杉磯 縣一家診所的公共廁所，工作人員日前發現竟有人安裝隱藏攝像頭，專門偷拍坐在廁所裡的每個人，並且與充電寶相連，隨時向安裝者提供即時視頻。這一發現讓人們驚恐不安。

根據KTLA5電視台的報導，事件發生在一家名為The Joint Chiropractic的脊椎治療診所，地點位於洛縣 范倫西亞（Valencia）麥克比恩大道（ McBean Parkway）。 診所工作人員發現這台小型隱藏攝像機，就安裝在廁所正對面的櫃子內，攝像機與充電寶相連，很有可能會向安裝者提供即時視訊。

這位不具名的工作人員表示，攝像頭非常小，而且是黑色的，隱藏得很好。在很多人使用的公共廁所內看到這台隱藏攝像機，「我有點害怕，這是什麼？」 「我拍了照片放在口袋裡，然後去了前台交給診所處理。」

據悉，這間公共廁所由該診所工作人員和患者共同使用，其中包括兒童患者，隱藏的攝像頭專門指向一個方向，直接對準廁所內部，捕捉坐在廁所裡的任何人。「孩子們都會去這間廁所，男人、女人、各種各樣的人都使用這個廁所，我不知道為什麼有人要這樣做。」工作人員表示，「攝像頭直接指向廁所，肯定是想記錄人們使用廁所的情況，記錄人們的隱私部位。」