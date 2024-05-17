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800張禮物卡被盜 范杜拉2華人被捕

編譯沈瑋／范杜拉縣報導
圖為被盜的幾百張禮物卡（KTLA5/范杜拉縣警長辦公室）
圖為被盜的幾百張禮物卡（KTLA5/范杜拉縣警長辦公室）

據KTLA5電視台報導，兩名疑似施行「刷光卡片」（card draining）盜竊計畫的嫌犯在范杜拉縣（Ventura County）被捕，涉案的數百張禮物卡被截獲。范縣警局公布，兩嫌犯分別為39歲的楊廷祥（Tingxiang Yang，音譯）和35歲的陳凌宇（Lingyu Chen，音譯）。

5月10日，警方在位於穆爾帕克市（Moorpark）的新洛杉磯大道（New Los Angeles Avenue）800號街區的一家零售商店進行了一次秘密突擊行動。「突擊」（blitz）是指便衣警探和制服警員與商店有關員工合作，以識別和逮捕盜竊嫌疑人的行動。

在行動期間，商店安保人員向便衣警官報告，有兩名男子從陳列架上取下大量禮物卡並將它們藏在一個袋子裡。當這兩名男子離開商店時，立即被警探拘捕。

在逮捕過程中，警方發現了約800張被盜的禮物卡。當局認為這些禮物卡不僅來自穆爾帕克的這家商店，還可能來自附近的好幾家商店。突擊行動的照片顯示，絕大多數禮物卡來自Apple、Target、Visa和Razer Gold，每張禮物卡的售價在25至200美元之間。

官員表示：「相信這些禮物卡盜竊案，與一種名為『刷光卡片』的有組織的盜竊策略直接相關。」「刷光卡片」是指盜竊者將禮物卡從商店貨架上拿走、打開卡片之後，記錄下卡號和PIN碼，或是用新的條形碼替換。隨後，盜竊者會修復包裝，將禮物卡放回商店貨架上。當顧客買了這些被動了手腳的禮物卡並往卡上充錢時，盜竊者可以在網路上竊取卡上的餘額。

「這類盜竊已經導致全國各地的損失數百萬美元，受害者不知情購買了被動了手腳的禮物卡。」警官表示。

兩名嫌犯因涉嫌串謀有組織的零售盜竊罪而被捕，但繳納了2萬美元保釋金後被假釋。范杜拉縣高級法院已安排5月24日舉行審訊。

范杜拉縣打擊零元購行動小組（Organized Retail Theft Task Force）仍在調查此案。任何知情者可致電范杜拉縣特別行動小組，電話805-383-8703。也可以提供匿名線索給L.A. Regional Crime Stoppers，電話1-800-222-8477，或訪問lacrimestoppers.org網站提供。

洛杉磯 零售商 Target

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