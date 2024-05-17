哈岡2校科奧賽獲佳績 蘇麗絲表揚
哈仙達岡（Hacienda Heights）學區兩所學校，最近在洛杉磯地區和加州科學奧林匹克錦標賽（Science Olympiad State Competition）中取得好成績，14日受到洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）的表彰。
蘇麗絲在洛縣政府大樓會議廳內，向Cedarlane Academy中學和威爾遜高中（Glen A. Wilson High School）科學奧林匹克代表隊頒贈表揚狀。Cedarlane Academy中學在洛杉磯地區比賽中獲得第五名，並在學校歷史上首次晉級加州比賽。威爾遜高中連續第三年在洛杉磯地區比賽中獲得第一名，並且首次在加州比賽中贏得第四名。
蘇麗絲說，年輕人是我們的未來，她總是對年輕學生的STEAM （科技工程藝術數學）計畫感到鼓舞，他們將在選擇的職業中取得成功——無論是在科學、技術、工程還是數學領域。他們迄今所取得的成就，將為以後參賽的學弟妹們作出好榜樣。
科學奧林匹克錦標賽為期一天，學生以團隊形式參加23個項目的比賽，這些項目每年都會變化，涵蓋生物學、地球科學、化學、物理、地質學等領域和主題。
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