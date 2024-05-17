哈岡2校科奧賽獲佳績 蘇麗絲表揚

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（前排右四）表彰在加州和洛杉磯科學奧林匹克競賽取得好成績的哈岡兩校代表隊。（Hilda L. Solis辦公室）

哈仙達岡（Hacienda Heights）學區兩所學校，最近在洛杉磯 地區和加州 科學奧林匹克錦標賽（Science Olympiad State Competition）中取得好成績，14日受到洛杉磯縣政委員蘇麗絲 （Hilda L. Solis）的表彰。

蘇麗絲在洛縣政府大樓會議廳內，向Cedarlane Academy中學和威爾遜高中（Glen A. Wilson High School）科學奧林匹克代表隊頒贈表揚狀。Cedarlane Academy中學在洛杉磯地區比賽中獲得第五名，並在學校歷史上首次晉級加州比賽。威爾遜高中連續第三年在洛杉磯地區比賽中獲得第一名，並且首次在加州比賽中贏得第四名。

蘇麗絲說，年輕人是我們的未來，她總是對年輕學生的STEAM （科技工程藝術數學）計畫感到鼓舞，他們將在選擇的職業中取得成功——無論是在科學、技術、工程還是數學領域。他們迄今所取得的成就，將為以後參賽的學弟妹們作出好榜樣。

科學奧林匹克錦標賽為期一天，學生以團隊形式參加23個項目的比賽，這些項目每年都會變化，涵蓋生物學、地球科學、化學、物理、地質學等領域和主題。