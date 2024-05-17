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新水電局長 年薪75萬勝總統

編譯胡立宗╱綜合報導
新任洛杉磯水電局總經理金紐尼斯。（洛杉磯水電局提供）
新任洛杉磯水電局總經理金紐尼斯。（洛杉磯水電局提供）

洛杉磯市議會日前通過洛杉磯水電局（Los Angeles Department of Water and Power）新任總經理的任命案，由太平洋瓦電（Pacific Gas and Electric）負責電力的資深副總金紐尼斯（Janisse Quiñones）接任將退休亞當斯（Martin Adams）。亞當斯原定3月底退休，但同意暫時留任以待新人，金紐尼斯則隨時可以走馬上任。

金紐尼斯任命案的另一個亮點是，她的年薪高達75萬元，比總統的45萬元，州長和市長的23萬元還高，不過一切合法。市議會2023年就已通過，洛杉磯水電局、港口、機場的負責人年薪可在43萬5000元至75萬1000元間，比照內布拉斯加州奧馬哈公共電力區（Omaha Public Power District）與沙加緬度公用事業部（Sacramento Municipal Utility District）。金紐尼斯的薪給將由水電局的營利支付，不會使用公款。

市議會議長克雷科里安（Paul Krekorian）強調，水電局總經理一職任重而道遠，不只要確保供水供電穩定，還要能確保價格合理，並擘畫滿足未來水電需求的基礎建設。其他議員除了要求金紐尼斯重視環境變遷、市容美化與基建升級外，議員拉里格茲（Monica Rodriguez）還特別提醒金紐尼斯要理智行事，避免重蹈水電局在亞當斯任職前的錯誤。

金紐尼斯本人表示，她將全面瞭解水電局的計畫與任務，並達到用戶的期待。她還說，能在洛杉磯遭逢豪雨、強風之際上任，她將與市長、水電委員會、員工一同協力，並在2035年前完成百分之百乾淨能源的目標。

市長貝斯（Karen Bass）的聲明則稱，金紐尼斯有著管理公用事業、大規模營運的25年長期經驗，同時還能確保員工安全與系統穩定，在水電局關鍵轉折時點就任，相信她的經驗將能完成水電局的任務與目標。

洛杉磯 亞當斯 退休

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