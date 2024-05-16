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議員提案 加速市中心商辦改建住宅

編譯胡立宗╱綜合報導
圖為舊金山有意改建為住宅的大樓之一。（美聯社）
圖為舊金山有意改建為住宅的大樓之一。（美聯社）

面對新冠疫情過後，市中心大量商辦大樓閒置，卻又難以改為住宅的困境，加州眾議員楊馳馬（Matt Haney）提出Assembly Bill 3068議案，修正政府法規（Government Code）中的改建規定，只要符合新規的改建案，都可獲得快速審查的權力，以符合市中心越來越強的住房需求。

楊馳馬指出，洛杉磯與舊金山市中心的商辦閒置率已達30年來的新高，但是改裝、改建成為住宅大樓的許可卻經常卡在冗長的行政作業裡。他擔任主席的市中心振興特別委員會4月舉行聽證時，舊金山、沙加緬度市、長堤市、河濱市的代表都呼籲加快審查程序。

AB 3068目前已經通過撥款委員會，等待最後通過。另外，楊馳馬辦公室指出，過往經常對立的YIMBY與古蹟保護團體，在這項議案中也達成難得一見的合作關係，共同推動具歷史且閒置的大樓改為住宅用。

楊馳馬強調，過去的改建與改裝案經常受到地方政府的反對或擱置，但是提案過關後，符合規定的建案就能經循快速審查方式儘速通過，減少時間與金錢成本。他指出，特別是對市中心住房的需求越來越高之際，更應該加速市中心的改變速度，以協助城市經濟快速復甦。

新制將收回地方政府有條件使用許可的權限，只要建案符合規定，就能在任何區畫執行住宅建案。YIMBY Action的政策主任Rafa Sonnenfeld回應，新制將能提供大量鄰近工作與其他便利措施的住宅。California Preservation Foundation的執行長Cindy Heitzman也認為，AB 3068確實能夠解決住房問題，又能刺激經濟發展，還能保護城市的特有面貌。

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