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南加內陸推「10湖」旅遊 自得其樂

記者啟鉻／河濱即時報導
「10湖」旅遊活動網站資訊豐富。（官網截圖）
「10湖」旅遊活動網站資訊豐富。（官網截圖）

加州進入夏季旅遊時節，內陸河濱縣坦密庫拉谷（Temecula Valley）近日推出主題為「10湖」（10Lakes）旅遊活動。

這項新推出的旅遊活動，內容覆蓋10個湖泊和八個社區，占地214平方哩，城市地區包括峽谷湖（Canyon Lake）、海梅特（ Hemet）、艾辛諾湖（ Lake Elsinore） 、梅尼菲（Menifee）、 茉莉塔（Murrieta）、 聖哈辛多（San Jacinto）、 坦密庫拉谷（Temecula Valley） 以及威爾多馬爾（ Wildomar ）。

活動靈感源自加州旅遊局的Ultimate Playground活動，鼓勵人們「以自己方式享受快樂」（embrace play their own way）。「10湖」旅遊活動提供了當地多種健行、騎行、釣魚、划船、品酒或乘坐熱氣球的休閒快樂。河濱縣政委員Chuck Washington表示，很多人不知道其實河濱縣西南部有許多獨特且好玩的地方，這也正是此次「10湖」旅遊活動推出的動機。

該旅遊活動的更多資訊可見www.10lakevalley.com，內容包括旅遊目的地、室外活動、藝術與文化、購物及溫泉水療；入住酒店、賭場、露營車及露營地、租車業務；餐廳、釀酒屋、夜生活、酒莊，還有交通選項等。網站還提供當地娛樂活動資訊。

加州 租車 氣球

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