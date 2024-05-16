羽球好手邱愷翔 進軍巴黎奧運 自豪美國隊一員也是「台灣之光」

邱愷翔與母親合影。（記者啟鉻／攝影）

來自台灣移民家庭的羽毛球好手邱愷翔（Vinson Chiu）獲選為美國奧運 代表隊，將參加7月26日至8月11日在法國巴黎舉行的第33屆夏季奧運會。他能獲選並以成為「台灣之光」而自豪。

邱愷翔的媽媽是一位羽毛球愛好者，在他四歲時，媽媽引導他走進羽毛球場地，開始接觸這項運動。三年後，他正式參加青少年組比賽，逐漸展露才華，尤其擅長雙打、混雙。他說，起初只是對這項運動感興趣，並沒有什麼目標，但在16歲時，對羽毛球運動有所感悟，而且看到其他運動員在賽場上奮力拚搏、激烈競技，令他頗為震撼。於是他下定決心，為了自己喜愛的羽毛球運動堅持下去，無論遇到怎樣的困難。

現年26歲的邱愷翔打球已有22年。作為美國國內羽毛球界的頂尖選手，獲得的各級賽事冠軍及其他獎項無數。他在羽毛球選手世界排名中，擠入前30名。他表示，自18歲開始在世界賽事中獲得人生的第一枚金牌，他就經常提醒自己，還有很多差距。而且羽毛球運動最好的選手在亞洲，那裡有很多優秀運動員，他們是自己的對手，更是自己學習的榜樣。他決心確定目標，無論遇到怎樣困難絕不放棄。邱愷翔後來師從印尼著名羽毛球選手、世界冠軍Tony Gunawan，使他球技更加精進。

邱愷翔在羽毛球運動中並非一帆風順。他表示，只有在泛美排名第一的選手才有資格參加奧運會。他雖然在美國國內羽毛球選手中表現突出，可因為2020年在泛美排名第二，未獲資格參加2021年在日本東京舉辦的奧運會。這令他一度很沮喪，只能借助運動消除心中痛苦。後來他通過自省，認為自己在積分賽中缺乏規畫。不過，邱愷翔在柏克萊加大 大數據科學（Data Science）的背景，讓他可以利用現代人工智慧 AI Software Engineer，將規畫做得更完善、更科學。

美國華裔羽毛球奧運選手邱愷翔。（記者啟鉻／攝影）

邱愷翔從事羽毛球運動多年，在賽事上無數次與對手較量難免受傷。他說，膝蓋、腳踝尤其容易受傷，有時受傷後，夜晚難以入睡。除了身體上受傷，趕赴比賽途中也會出現各類意外。多年前，他前往愛爾蘭參加世界羽毛球挑戰賽，在轉機時竟意外錯過飛機起飛時間，不得不再次補票前往比賽現場。

談及未來發展，邱愷翔表示，未來人工智慧應用愈來愈普及，除了羽毛球，他也會在其他運動項目將自己的專業加以應用。比如，只需提供運動員參賽的視頻，他就能夠利用AI Software Engineer技術來分析運動員強弱項，以及應該如何改進，這將幫助運動員完善技術，在比賽中有更好的發揮，同時推動體育運動的進步。

邱愷翔高中就讀於鑽石吧高中，目前已從柏克萊加大畢業。他表示，自己在羽毛球運動方面的特長，是自己能夠順利進入名校的關鍵。