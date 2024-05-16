聖蓋博山保護區擴建 趙美心、部落領袖、環保團體同賀
國會議員趙美心與聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）11日召集了支持者、部落領袖和環保團體一同慶祝聖蓋博山國家自然保護區（San Gabriel Mountains National Monument）擴建。約有150名各界人士參加了在歐溫岱（Irwindale）的拉里奧集結區（Lario Staging Area）舉行的慶祝活動。
聖蓋博山國家保護區最初於2014年由前總統歐巴馬指定設立。今年5月2日拜登總統的公告宣布，保護區將在原有的基礎上擴大約10.6萬英畝，總面積將超過45.2萬英畝。
趙美心和帕迪亞在白宮橢圓形辦公室見證拜登簽署總統公告。趙美心讚揚了20多年前開始的一場基層運動，它保護了野生土地免受礦業和開發的威脅，包括亞凱迪亞的查特里平地（Chantry Flat）、阿羅約塞科（Arroyo Seco），以及太陽谷（Sunland）、杜真加（Tujunga）和聖塔克拉麗塔（Santa Clarita）的聯邦森林土地。
趙美心還宣布了為Nature for All的通往山區（Transit to Trails）的交通計畫提供了175萬美元的資助，這能讓民眾搭乘公共交通工具來到山區，可以通達威爾遜山天文台（Mt. Wilson Observatory）。
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