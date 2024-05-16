聖蓋博山保護區擴建 趙美心、部落領袖、環保團體同賀

假日周末人們結伴健行來到聖蓋博山區，休閒娛樂心曠神怡。（記者丁曙／攝影）

國會議員趙美心 與聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）11日召集了支持者、部落領袖和環保團體一同慶祝聖蓋博 山國家自然保護區（San Gabriel Mountains National Monument）擴建。約有150名各界人士參加了在歐溫岱（Irwindale）的拉里奧集結區（Lario Staging Area）舉行的慶祝活動。

國會議員趙美心宣布拜登總統簽署聖蓋博山國家自然保護區擴建計畫。（ABC7電視）

聖蓋博山國家保護區最初於2014年由前總統歐巴馬指定設立。今年5月2日拜登 總統的公告宣布，保護區將在原有的基礎上擴大約10.6萬英畝，總面積將超過45.2萬英畝。

聖蓋博山脈是人們假日休閒運動的場所。（記者丁曙／攝影）

趙美心和帕迪亞在白宮橢圓形辦公室見證拜登簽署總統公告。趙美心讚揚了20多年前開始的一場基層運動，它保護了野生土地免受礦業和開發的威脅，包括亞凱迪亞的查特里平地（Chantry Flat）、阿羅約塞科（Arroyo Seco），以及太陽谷（Sunland）、杜真加（Tujunga）和聖塔克拉麗塔（Santa Clarita）的聯邦森林土地。

聖蓋博山脈青山碧水風景宜人，是人們休閒娛樂的場所。（記者丁曙／攝影）

趙美心還宣布了為Nature for All的通往山區（Transit to Trails）的交通計畫提供了175萬美元的資助，這能讓民眾搭乘公共交通工具來到山區，可以通達威爾遜山天文台（Mt. Wilson Observatory）。