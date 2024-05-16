我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北港媽祖首度駐駕美國舊金山媽祖廟 上百粉絲朝聖

田納西州小飛機失事釀3死 疑空中解體、殘骸區超過1公里

居民請願促整治 天普市將改善羅斯大道交通

記者張庭瑜／天普市報導
天普市市議會表決通過一項Rosemead Boulevard安全改善計畫，以整治居民投訴的交通隱患，包括安裝導流柱、標誌和標線，預計三個月內完工，費用不到1萬元。圖中紅圈所示為車輛多次非法迴轉之處。（截自天普市市議會官網）
天普市市議會表決通過一項Rosemead Boulevard安全改善計畫，以整治居民投訴的交通隱患，包括安裝導流柱、標誌和標線，預計三個月內完工，費用不到1萬元。圖中紅圈所示為車輛多次非法迴轉之處。（截自天普市市議會官網）

洛杉磯縣天普市市議會5月7日通過決議，決定在Rosemead Boulevard、Longden Avenue南段增設黃色導流柱，以防止非法U型迴轉。

市民日前提出，要求審查上述路段的交通狀況，市議會做出上述決定，回應居民的請求和擔憂。市民反映，因為有多部車輛從Rosemead Boulevard西側的7-Eleven便利店北出口駛出後，越過雙黃線中心線在凸起的中間分隔帶北側進行非法迴轉，以繼續向南行駛，造成交通安全隱患。

市政府委託工程公司Transtech對該路段進行為期三周的交通安全審查，並提出一系列改善建議，包括在黃色中心線安裝五個黃色導流柱，以防止非法迴轉；為北行車輛在中間分隔帶鼻部安裝禁止U型轉彎標誌；在7-Eleven北出口安裝右轉專用標誌，以及刷新南行Rosemead Boulevard自行車道的路面標線等。

天普市市府認為，這些改進措施將有助於提升市民的公共健康與安全，增加生活質量，並持續推進可持續基礎設施建設。預估該項目的費用將低於1萬元，對2023-2024財年或2024-2025財年的市預算影響不大。目前市議會已經批准這些安全改進措施，並將於大約三個月後開始實施道路標誌和街道標線的變更。

Boulevard 天普 預算

上一則

洛市中央圖書館 5/18慶亞裔傳統月 超20節目免費看

下一則

闖紅燈致長者翻車亡 肇事者逃逸

延伸閱讀

學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶
美國小姐棄后冠聲明有玄機？藏頭詩指「遭封口」知情者曝內情

美國小姐棄后冠聲明有玄機？藏頭詩指「遭封口」知情者曝內情
阿拉巴馬州檢察長揚言起訴協助赴外州墮胎 聯邦法官打回票

阿拉巴馬州檢察長揚言起訴協助赴外州墮胎 聯邦法官打回票
阿州檢察長揚言起訴協助赴外州墮胎 聯邦法官打回票

阿州檢察長揚言起訴協助赴外州墮胎 聯邦法官打回票
擅闖法老王陵墓都會死？ 最新研究：「詛咒」背後是人為因素

擅闖法老王陵墓都會死？ 最新研究：「詛咒」背後是人為因素
擅闖陵墓必須死？科學家破解「法老詛咒」真相：人為的輻射中毒

擅闖陵墓必須死？科學家破解「法老詛咒」真相：人為的輻射中毒

熱門新聞

中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。（圖／華航提供）

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

2024-05-08 02:20
有細心的網友發現歐陽娜娜上台領取畢業證的視頻截圖中，她獲得的是畢業文憑而非學士學位。（網路圖片）

歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？

2024-05-13 21:55
受歡迎的是拉差辣椒醬，因辣椒生產問題面臨短缺。（匯豐食品網站）

風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

2024-05-14 02:17
救援隊全力尋找兩名落水幼童。(NBC電視台)

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

2024-05-08 14:47
從台灣飛往加州的航班上，兩名乘客發生衝突打鬥。圖為空乘勸架。（目擊者視頻截屏）

台灣飛加州航班 兩男暴力鬥毆 空姐霸氣勸架

2024-05-08 20:27
當事人在健身中心外找回被盜汽車，卻發現情況慘不忍睹。（讀者提供）

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

2024-05-09 20:30

超人氣

更多 >
知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅
樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂
美國長者性病感染率大增 原因何在？

美國長者性病感染率大增 原因何在？
斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危

斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危
七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛

七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛