居民請願促整治 天普市將改善羅斯大道交通

天普市市議會表決通過一項Rosemead Boulevard安全改善計畫，以整治居民投訴的交通隱患，包括安裝導流柱、標誌和標線，預計三個月內完工，費用不到1萬元。圖中紅圈所示為車輛多次非法迴轉之處。（截自天普市市議會官網）

洛杉磯縣天普 市市議會5月7日通過決議，決定在Rosemead Boulevard 、Longden Avenue南段增設黃色導流柱，以防止非法U型迴轉。

市民日前提出，要求審查上述路段的交通狀況，市議會做出上述決定，回應居民的請求和擔憂。市民反映，因為有多部車輛從Rosemead Boulevard西側的7-Eleven便利店北出口駛出後，越過雙黃線中心線在凸起的中間分隔帶北側進行非法迴轉，以繼續向南行駛，造成交通安全隱患。

市政府委託工程公司Transtech對該路段進行為期三周的交通安全審查，並提出一系列改善建議，包括在黃色中心線安裝五個黃色導流柱，以防止非法迴轉；為北行車輛在中間分隔帶鼻部安裝禁止U型轉彎標誌；在7-Eleven北出口安裝右轉專用標誌，以及刷新南行Rosemead Boulevard自行車道的路面標線等。

天普市市府認為，這些改進措施將有助於提升市民的公共健康與安全，增加生活質量，並持續推進可持續基礎設施建設。預估該項目的費用將低於1萬元，對2023-2024財年或2024-2025財年的市預算 影響不大。目前市議會已經批准這些安全改進措施，並將於大約三個月後開始實施道路標誌和街道標線的變更。