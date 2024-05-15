首例 慈善基金助百家地方媒體

「新聞前進慈善基金」副主任Christina Shih。（視頻截圖）

美國慈善機構近日推出了全美第一個資助新聞業的慈善項目「新聞前進慈善基金」（Press Forward Grants），首批資金將投放給至少百家地方新聞媒體，資助他們更好為社區提供重要的新聞報導。

少數族裔媒體（EMS）14日舉辦線上會議，邀請「新聞前進慈善基金」主任安吉林（Dale Robinson Anglin）以及副主任Christina Shih講解這項基金的申請要求和方式。

根據Christina Shih，「新聞前進慈善基金」的第一輪申請旨在幫助報導地方新聞的小型媒體。申請者要符合三點要求，一是2024年的運營預算 （operating budget）在100萬元內；二是在2023年9月1日及以前開始運行、出版的媒體；三是媒體致力於優異、獨立的新聞報導。501（c）（3）的非營利機構或營利機構均可申請，致力於報導社區新聞的大學校報校刊也可以申請。

符合條件的媒體共可獲得10萬元資金分兩年贈與，該輪撥款預計至少使100家地方媒體收益。

這項慈善基金項目已經開啟申請，截止日期為東部時間6月12日晚上11時59分，獲獎名單將在今年秋季公布。

Christina Shih表示，「新聞前進慈善基金」的第一輪申請先開放給提供地方新聞的小型媒體，主要因為這些媒體是報導社區新聞的前沿，而目前這些媒體因財務困難慘淡經營。該項目主任安吉林表示，未來可能會將資金發放擴展至其他較大媒體。

想要申請該基金的媒體機構需要先在JustFund上註冊，建立檔案。註冊完成後，即可進行申請。申請中主要回答三個問題：一是介紹媒體在社區如何運行的，二是介紹媒體服務的群體對象以及如何服務該群體的；三是「新聞前進慈善基金」的資金如何幫助媒體未來的發展。每個答案500字以內。

有關「新聞前進慈善基金」詳細介紹以及申請網站鏈接，可見：https://www.pressforward.news/