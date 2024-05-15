華人女婿赫喬治 再角逐聖市議員

「華人女婿」赫喬治宣布參選聖蓋博市議員。（赫喬治提供）

「華人女婿」赫喬治（Jorge Herrera Avila）將在今年11月的選舉中再次參選聖蓋博 市議員的職位。赫喬治於近日在聖蓋博舉辦了盛大的競選啟動籌款晚宴，有包括眾多華裔社團領袖在內的160多人到場支持。

赫喬治於2022年參選聖蓋博市市議員。當時他提出了五大競選理念，如今依然堅持：「公共安全、環境保護、基礎設施建設、公開透明、青少年賦權」。赫喬治表示，這五大理念並不僅僅是競選市議員的承諾，他已在這些方面付諸實踐，雖然不在市議員的位置，但他通過切身努力實現了這幾項任務。例如，在公共安全問題上，作為華人女婿的他堅決反對亞裔仇恨，積極參與反歧視集會；環境保護上，他反對在史密斯公園新建匹克球場的提議，因為這樣會減少公園的綠地。

今年聖蓋博市議員中將有兩席開放，分別是華裔市議員丁言愉（Tony Ding）和John R. Harrington的席位。

赫喬治的太太謝婷是中國重慶人，兩人在洛杉磯 相識結婚，並將在9月迎來第一個寶寶。