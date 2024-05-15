大谷翔平翻譯員水原一平過堂 不認罪

水原一平盜竊案14日在洛杉磯市中心的聯邦法院過堂。（美聯社）

美國職棒大聯盟(MLB)日本球星大谷翔平 (Shohei Ohtani)的長期翻譯與親密好友水原一平(Ippei Mizuhara)，涉嫌賭博與盜竊案14日在洛杉磯市中心的聯邦地方法院過堂。被告律師表示，水原此前已經與司法部達成認罪協議，不過當天水原過堂時宣布不認罪，是程序上的需要。

根據檢察官辦公室，水原從大谷的帳戶盜竊近1700萬元，用以支付賭博欠下的款項。他被控一項銀行詐欺罪及一項簽署虛假報稅表 罪，已於5月5日簽署認罪協議。水原的律師Michael G. Freedman表示，14日過堂的不認罪只是案子的過場程序，水原將在未來庭審中認罪。

根據這份認罪協議，水原將償還大谷近1700萬元，以及100多萬元給國稅局。不過具體的償還數字在判刑前可能會改變。水原被控的銀行欺詐罪若成立，最多可判處30年聯邦監禁，簽署虛假報稅 表罪則最高可判處三年聯邦監禁。

目前水原以2萬5000元「無擔保債券」（unsecured bond）獲釋，水原無需支付保釋金或抵押財產就可被釋放，不過一旦他違反釋放條件就必須支付2萬5000元。其中一個釋放條件就是參加戒賭治療。