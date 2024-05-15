我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神預言「漢堡加薯條16元」 30年前廣告揭今年物價

讓心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

巡警局雇員涉賣車禍報告 勾結團夥詐保35萬

洛杉磯訊
加州警方偵破由現職公路巡警參與的汽車保險詐騙團夥，已有15名嫌犯被指控利用非法交通事故報告詐騙保險公司超過35萬元。（CBSLA電視台）
加州警方偵破由現職公路巡警參與的汽車保險詐騙團夥，已有15名嫌犯被指控利用非法交通事故報告詐騙保險公司超過35萬元。（CBSLA電視台）

加州保險部門（California Department of Insurance）近日宣布偵破一起重大汽車保險詐騙案，犯罪團夥涉嫌利用非法取得的交通事故報告，冒充保險公司人員實施詐騙，非法獲利超過35萬美元。該犯罪團夥共由15人組成，其中包括一名現職的加州公路巡警局（CHP）僱員。

這起案件由內陸帝國汽車保險特別工作組於2022年11月開始調查，起因是他們接到線報稱，來自爾灣市（Irvine）的55歲CHP僱員桑蒂斯特萬（Rosa Isela Santistevan）涉嫌販賣交通事故報告。後續的搜查行動中，波莫那市（Pomona）26歲的帕爾加（Esmeralda Parga）家中被發現超過3500份CHP事故報告。

調查發現，該犯罪行為始於犯罪團夥頭目、36歲的科羅納市居民雷耶斯(Andre Angelo Reyes)透過向各種活動捐款，與桑蒂斯特萬及其他CHP員工建立起友誼關係。此後，桑蒂斯特萬開始大量列印事故報告並出售給雷耶斯，再由雷耶斯將報告交給帕爾加。帕爾加冒充保險公司職員聯絡報告中的事故當事人，誘使他們將車輛拖往犯罪團伙指定的虛假維修中心，包括CA Collision在內，該修車廠由35歲的朱魯帕谷（ Jurupa Valley）居民戈麥斯（Anthony Gomez）所有。

調查還發現，該犯罪團夥還涉及保險詐欺活動，包括「串通碰撞」，嫌犯甚至記錄下了故意碰撞的過程，警方在搜查中於其手機內發現了相關影片。該犯罪集團共實施了19起詐欺性保險索賠。

目前，已有12名嫌疑人被捕，其餘三人仍在逃。涉案的15名嫌疑人均面臨保險詐欺、詭計大盜及冒充他人等多項重罪指控。此案仍在調查中。

保險 詐欺 加州

上一則

先婚後愛、霸道總裁 南加華人搶拍灑狗血短劇 收益千萬

下一則

通膨才是亞裔關切核心

延伸閱讀

加州高速路巡警勾結犯罪集團 涉嫌詐保超35萬元

加州高速路巡警勾結犯罪集團 涉嫌詐保超35萬元
會場被占 波莫那學院畢業典禮轉戰校外

會場被占 波莫那學院畢業典禮轉戰校外
亞裔傳統月 蘇麗絲表彰2華裔領袖

亞裔傳統月 蘇麗絲表彰2華裔領袖
法廊快報／自駕計程車沒人 交警開不了罰單

法廊快報／自駕計程車沒人 交警開不了罰單
先天聽損曙光 英18個月大失聰女嬰接受基因治療 終於能聽見了

先天聽損曙光 英18個月大失聰女嬰接受基因治療 終於能聽見了
南加UCR、Cal Poly校園支持巴勒斯坦示威

南加UCR、Cal Poly校園支持巴勒斯坦示威

熱門新聞

中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。（圖／華航提供）

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

2024-05-08 02:20
救援隊全力尋找兩名落水幼童。(NBC電視台)

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

2024-05-08 14:47
有細心的網友發現歐陽娜娜上台領取畢業證的視頻截圖中，她獲得的是畢業文憑而非學士學位。（網路圖片）

歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？

2024-05-13 21:55
從台灣飛往加州的航班上，兩名乘客發生衝突打鬥。圖為空乘勸架。（目擊者視頻截屏）

台灣飛加州航班 兩男暴力鬥毆 空姐霸氣勸架

2024-05-08 20:27
受歡迎的是拉差辣椒醬，因辣椒生產問題面臨短缺。（匯豐食品網站）

風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

2024-05-14 02:17
當事人在健身中心外找回被盜汽車，卻發現情況慘不忍睹。（讀者提供）

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

2024-05-09 20:30

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格
學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶
直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益

直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益