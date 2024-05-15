巡警局雇員涉賣車禍報告 勾結團夥詐保35萬

加州警方偵破由現職公路巡警參與的汽車保險詐騙團夥，已有15名嫌犯被指控利用非法交通事故報告詐騙保險公司超過35萬元。（CBSLA電視台）

加州保險 部門（California Department of Insurance）近日宣布偵破一起重大汽車保險詐騙案，犯罪團夥涉嫌利用非法取得的交通事故報告，冒充保險公司人員實施詐騙，非法獲利超過35萬美元。該犯罪團夥共由15人組成，其中包括一名現職的加州公路巡警局（CHP）僱員。

這起案件由內陸帝國汽車保險特別工作組於2022年11月開始調查，起因是他們接到線報稱，來自爾灣市（Irvine）的55歲CHP僱員桑蒂斯特萬（Rosa Isela Santistevan）涉嫌販賣交通事故報告。後續的搜查行動中，波莫那市（Pomona）26歲的帕爾加（Esmeralda Parga）家中被發現超過3500份CHP事故報告。

調查發現，該犯罪行為始於犯罪團夥頭目、36歲的科羅納市居民雷耶斯(Andre Angelo Reyes)透過向各種活動捐款，與桑蒂斯特萬及其他CHP員工建立起友誼關係。此後，桑蒂斯特萬開始大量列印事故報告並出售給雷耶斯，再由雷耶斯將報告交給帕爾加。帕爾加冒充保險公司職員聯絡報告中的事故當事人，誘使他們將車輛拖往犯罪團伙指定的虛假維修中心，包括CA Collision在內，該修車廠由35歲的朱魯帕谷（ Jurupa Valley）居民戈麥斯（Anthony Gomez）所有。

調查還發現，該犯罪團夥還涉及保險詐欺 活動，包括「串通碰撞」，嫌犯甚至記錄下了故意碰撞的過程，警方在搜查中於其手機內發現了相關影片。該犯罪集團共實施了19起詐欺性保險索賠。

目前，已有12名嫌疑人被捕，其餘三人仍在逃。涉案的15名嫌疑人均面臨保險詐欺、詭計大盜及冒充他人等多項重罪指控。此案仍在調查中。