先婚後愛、霸道總裁 南加華人搶拍灑狗血短劇 收益千萬

霸道總裁、先婚後愛、一夜情等短劇內容在北美市場受歡迎。（截圖自某知名短劇App）

先婚後愛、穿越復仇、霸道總裁……，這些在中國短劇市場老生常談的題材，自2023年起在北美市場也掀起水花，吸引不少中國投資 者出海。短劇，憑其跌宕起伏又狗血的劇情、靚麗的主演等因素，讓許多觀眾欲罷不能。近日，南加 越來越多華人 影視從業者投身短劇製作，有人靠此發家致富，有人靠此養家餬口、轉換身分。

在美國學習影視專業畢業的李小姐目前在一個短劇平台做製片，其母公司在中國，但她經手的項目的拍攝都在南加進行。李小姐說，目前北美的短劇從投資、製作到拍攝，還是以華人工作者和來自中國的資本為主，不過演員會找美國人，以白人為主，好滿足美國當地觀眾的需求。

李小姐介紹，短劇的製片工作和其他影視作品沒什麼不同，只是前期準備會被壓縮，基本在一個月內。短劇通常每集1到2分鐘，有60到80集，通常能在六到七個拍攝日完成，之後會有一個月左右的後期時間，製作周期比長劇短很多。李小姐說，儘管製作周期緊張，但在美國做短劇還是比國內的工作強度小，因為美國有更完善的勞工法律保護，加班都要支付劇組額外的報酬。

短劇目前在北美的受眾以女性為主，李小姐指出，許多在國內熱門的題材比如霸道總裁在北美也吃香，同時，短片平台也在積極研製更本地化的內容，比如狼人、吸血鬼等等。她還指出，現在各平台也在拓展男性觀眾市場，比如開發黑幫題材。李小姐說，目前短劇劇本仍多由中國團隊撰寫，因為中國市場已經有成熟的故事模板和套路，不過，為了貼合北美觀眾的需求，劇本會交由美國本地的編劇再進行潤色。

李小姐透露，她在南加有很多影視專業的華人朋友現在都在做短劇，儘管大家內心深處都不是很認同這種「短平快」的內容，因為短劇大多依靠模板創作，沒什麼可發揮創意的空間。她指出，對於沒有綠卡或公民身分的華人而言，在美國找影視行業的工作很難，短劇給許多華人提供了就業機會，且薪資較好，同時還可以幫助從業者拿藝術家簽證（O1），解決身分問題。

自2023年以來，越來越多中國資本和團隊出海北美做短劇。（來自短劇平台ReelShort）

短劇的盈利模式主要為收費，根據記者的調研，各短劇平台只會給免費看前幾集，想繼續觀看則要收費，可以一集一集付費，也可以一次性充值，通常看完一部短劇要花費20元左右。此外，有的短劇平台也通過廣告盈利，用戶可以通過觀看廣告獲得免費看劇的機會。

儘管短劇賽道在北美還算藍海，大量湧入北美的中國公司其實未必能大賺。李小姐指出，雖然短劇製作成本較低，通常在10萬到30萬元間，但投放十分花錢，目前短劇吸引觀眾的主要方式還是通過在Instagram、TikTok等社媒平臺上投放廣告，讓潛在觀眾下載短劇播放的App。不過，李小姐表示，一個平台但凡能出一個爆款短劇，就能盈利不少，通常小爆款收益在幾百萬元，大爆款收益則超千萬元。

有人說在北美做短劇的好處之一是可以做尺度更大的內容，對此，李小姐表示其實也不容易，因為短劇需要在社媒投放獲得流量，各社媒平台都有限制，不能弄很黃色、擦邊的內容。不過，李小姐說，現在像Reel Short這種頭部短劇平台已經在做尺度較大的內容，且質量越來越接近真的美劇。