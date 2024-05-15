百年歷史彩色玻璃窗 蒙市圖書館16日揭幕

新安裝的彩色玻璃窗揭幕儀式將於5月16日舉行。（蒙市市府官網）

蒙特利公園市 立圖書館 (Monterey Park Bruggemeyer Library) 邀請居民參加擁有百年歷史的彩色玻璃窗的揭幕儀式，將於5月16日（周四）下午4時30分在圖書館大廳舉行。

蒙特利公園市的第一座圖書館大樓於1929年投入使用，位於256 W. Garvey Avenue，現為聖斯蒂芬烈士天主教堂（St. Stephen Martyr Catholic Church）。該圖書館是前蒙市市議員布魯格邁爾(Mancha Bruggemeyer) 為紀念他的第一任妻子波琳 (Roberta Pauline Bruggemeyer）贈送的禮物。

這些彩色玻璃窗製作於第一次世界大戰前，至今已超百年歷史，最初被安裝在布魯格邁爾位於雷德蘭市（Redlands）的家中。1929年，市立圖書館開放時，這些窗戶被安裝在專門紀念布魯格邁耶已故妻子波琳的房間裡。此前彩色玻璃窗遺失，在蒙市市府的努力下，民眾能夠再次目睹這一歷史物品的風采。

想要了解有關彩色玻璃窗的歷史及更多資訊，可訪問蒙市市立圖書館網站：https://www.montereypark.ca.gov/1541/Library。