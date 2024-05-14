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「披薩外賣員」敲門 疑是竊賊想入侵

洛杉磯訊
確認屋主不在家後，兩名男子試圖潛入後院，卻被安全警報器嚇退。（ABC NEWS）
確認屋主不在家後，兩名男子試圖潛入後院，卻被安全警報器嚇退。（ABC NEWS）

南加入室盜竊頻發，竊賊的花招愈來愈多。近日南加一戶人家發現，有竊賊假裝披薩送貨員敲門，以此試探屋內是否有人，而在「送貨員」的身後，緊跟著同夥隨時準備潛入屋內行竊。

事件發生在4月20日下午三時左右，洛杉磯縣托倫斯市（Torrance）居民施瓦茨 (Undine Schwarz) 分享了家中的監控畫面。監視器錄影顯示，一名女子端著披薩盒走近她家門口， 幾次敲門無人回應後，女子身後的兩名穿著連帽衫的男子便朝著房屋後方走去，試圖進入家中行竊。不過，在安全警報想起後，兩名男子迅速逃離現場。

施瓦茨回憶道：「這名女子拿了一個達美樂披薩（Domino's Pizza）的盒子，但印象中大多數披薩送貨員都用保溫箱裝披薩。事後看來，這完全暴露了她不是真的披薩送貨員，其目的是試探是否有人在家 」。施瓦茨說，收到安全警報時，她距離家大約一個小時。雖然家中並未遭受損失，但施瓦茨還是立即報了警。

施瓦茨表示，不知道為什麼他們選擇了我，也許是因為她的車道上沒有汽車，而所有鄰居的車道上停著汽車。她提醒周圍的鄰居們保持警惕，「當你多次看到一輛車在街上來來去去時，就表示可能有人在踩點。」

另一位屋主也遇到了該名女子敲門，在該女子敲門後，屋主立即開門，隨後該女子表現出困惑的樣子並立刻走開

了。

海港市（Harbor City）一位不願意透露姓名的屋主分享說，他也遇到了類似的套路，但他就沒有施瓦茨那麼幸運了。竊賊進入了他的家，偷走了價值2萬元的珠寶和貴重物品。「他們戴著手套，房子上的灰塵都被清理過了，沒有留下任何痕跡。」

截至目前，尚未有任何人被逮捕，可能還存在其他受害者。警方呼籲知情者盡快與警方聯繫。

監控畫面顯示，一名女子假扮披薩送貨員先敲門。（ABC NEWS）
監控畫面顯示，一名女子假扮披薩送貨員先敲門。（ABC NEWS）

南加 洛杉磯

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