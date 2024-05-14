阿茲海默病 對女性打擊沉重

阿茲海默病協會2024年報告數據。(記者沈瑋/繪製)

加州 少數族裔媒體（Ethnic Media Services）日前舉辦座談會，探討阿茲海默症 對女性的沉重打擊。阿茲海默病協會（Alzheimer's Association）2024年發布的報告顯示，在美國65歲及以上的近700萬阿茲海默病患者中，幾乎有三分之二（約420萬）是女性；45歲或以上的女性患阿茲海默病的風險約為五分之一，大約每五人中就有一人可能是患者，而男性則為十分之一。

儘管目前的研究，對女性更易患上阿茲海默症的歸因尚無統一的結論，但相信這與女性的壽命更長（年齡是一個重要風險因素）、雌激素水平、某些腸道微生物群種類、飲食方式，以及社會、經濟、教育水平等種種因素有關。

會議指出，照顧失智症（dementia，包括阿茲海默病、帕金森病在內的等腦部神經退化性疾病的統稱）患者的責任通常也由女性承擔，且她們所花的時間相較於男性照護者更長。在美國，這一比例高達三分之二（61.5%），高於日本以及法國、德國、英國、義大利 和西班牙。妻子為丈夫提供非正式照護的情況比丈夫為妻子的情況更常見。另外，有超過三分之一的失智症照護者是患者的女兒。

安老自助處（Self-Help for the Elderly，簡稱SHE）的總裁兼首席執行官鍾月娟（Annie Chung）在會上分享，在灣區，許多家庭的女兒不得不辭去工作來照料患病的家人，而她們的兄弟幾乎無人願意承擔這樣的責任。

照顧失智症患者是一份全天候、全年無休的工作，並非每個家庭都有財力擔負專業護理人員每日三班輪流照護。一個家庭中承擔起照護責任的人，他們的付出通常沒有任何經濟補償。在加州，無償照護的總經濟價值達443億美元。並且，美國的失智症照護者更有可能經歷抑鬱或焦慮。

鍾月娟表示，提高生活質量，不僅僅要針對患者，也要針對他們的家庭成員。在華人社區，子女如果無法親自打理父母和祖父母的個人起居和護理（包括洗澡、梳洗、餵食等）而是聘請外人，常常會感到非常內疚。但如果事必躬親，長此以往，會筋疲力盡。因此她提醒，自我照顧（self-care）是非常重要的。作為社區公益組織，提供空間和機會，例如組織喝早茶，讓照護者暫時抽身，分享並聆聽彼此的感受，也是支持他們的一種方式。

加州目前的65歲及以上的阿茲海默病患者約有72萬，然而研究人員預測，這一數字將於2040年翻倍達150萬。與會專家擔憂，加州健康醫療系統並未做好準備，照護者短缺，且願意投身此工作的年輕專業人士不多。